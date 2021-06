Riquelme, muy picante con River

Como viene ocurriendo últimamente, el vicepresidente de Boca le volvió a tirar un golpe por elevación a River y a Gallardo. Primero, dijo que “River no ganó ninguno de los últimos tres superclásicos”, y luego ponderó a Colón de Santa Fe, recordando que: “River tiene al mejor entrenador de la historia de su club y en siete años no pudo ganar un torneo local”.

A través de una señal deportiva televisiva también señaló: “Gallardo tiene mucha suerte, como pasaba en Boca cuando estaba Bianchi. Empata sin patear al arco. River tiene un grandísimo entrenador, que seguramente para ellos será como Bianchi para nosotros. Eso te da una ventaja muy grande porque les da tranquilidad a los jugadores”.

Refiriéndose a los últimos duelos ante el archirrival, aseguró: “Enfrentamos a un gran técnico, con buenos jugadores, y las tres veces fuimos merecedores de ganar el clásico. Eso quiere decir que hacemos las cosas bien. Soy el primero que quiere que el equipo juegue mejor”.

Luego de valorar al Colón de Eduardo Domínguez y de elogiar al “Pulga” Rodríguez, Riquelme resaltó que River no ganó todo. “El mejor equipo es Colón, es el último campeón. River tiene el mejor DT de la historia de su club, pero en siete años no pudo ganar el torneo local. No sé porque no pudo. El mejor es Colón, porque sacó más puntos que todos, como lo hizo otras veces Boca”, finalizó.