El papá de Molina liquidó a Riquelme y Cascini

La titularidad de Nahuel Molina en la Selección es centro de comentarios de parte de los hinchas de Boca por estos días. Su presente en Italia y en el combinado nacional, sumado a la necesidad del xeneize de reforzar el lateral derecho, generaron un combo explosivo. En las últimas horas, el que salió a hablar fue su papá, Hugo Molina, quien se refirió a la salida de su hijo del club.

“Nahuel nunca se quiso ir libre de Boca. Él le dijo al Consejo que se quería quedar en el club. Habló con Cascini, pero el es un rottweiler. Son tres rottweilers los que tiene Riquelme. Esos perros que te muerden, como jugaban ellos, como jugaba Cascini. Te comen los sesos. Negocian áspero”.

Sin embargo, si bien Hugo Molina acusó al actual Consejo de fútbol por la salida de su hijo del club, también repartió culpas con la gestión anterior. “Con Leo Rodríguez (el representante) fuimos a una primera reunión cuando entró este grupo de Román y no se llegó a un acuerdo porque le ofrecían un contrato como el primero que tenía. Hicimos dos propuestas para que siguiera, sin final feliz, tal es así que lo mandaron a Reserva y luego quedó libre”.

“Terminó una directiva y empezó otra. Fue un error de Boca no haber negociado antes. Nahuel nunca quiso especular con quedar libre. No se negoció antes porque se olvidaron, o porque no se charló”, señalo Hugo Molina al programa radial Fútbol 910, de Radio La Red.