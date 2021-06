Cambios para los octavos del Federal

Ya se palpita la segunda instancia del torneo Federal de básquet. A partir de este viernes en dos sedes diferentes los equipos neuquinos buscarán la clasificación frente a los equipos de Buenos Aires. Tanto en Cutral Co como en Santa Rosa habrá modificación de horarios .

Perfora e Independiente por un lado, y Centenario por la otra, así se dividieron los neuquinos en los octavos de final de la competencia que tendrá desde este viernes y hasta el domingo los dos cuadrangulares con los equipos de la región de Buenos Aires.

En el Enrique Mosconi de Cutral Co, Perfora será el anfitrión de uno de los cuadrangulares donde se medirá con el Rojo, ambos de la región patagónica, más Zárate Básquet y Unión de mar del Plata, en principio los candidatos de la zona.

“Para nosotros nos motiva llegar primeros, no tenemos la presión de pasar. Tanto Unión como Zarate incorporó jugadores de Liga Nacional con mucha jerarquía, nosotros no estamos acostumbrados a enfrentar esa clase de jugadores pero dentro de la cancha somos 5 contra 5, vamos a utilizar todas nuestras armas” Dijo Ignacio Claris, Base de Perfora en GRITO SAGRADO.

Por otro lado, la Asociación Deportiva Centenario viaja a La Pampa, donde el local es All Boys de Santa Rosa, y se suman de Buenos Aires Pergamino Básquet y Estudiantes de La Plata.

Clasifican de cada cuadrangular los dos primeros, donde se encontrarán en la siguiente rueda en búsqueda de los semifinalistas del Torneo Federal de básquet.

Mira la nota Completa con Nacho Claris en Grito Sagrado:

Cronograma

Cuadrangular F Viernes 16:00hs Independiente Vs Unión De Mar Del Plata. 18:30hs Perforavs Zarate. Sábado 16:00hs Unión De Mar Del Plata Vs Zarate 18:00 Independiente Vs Perfora. Domingo: 15:00hs Zarate Vs Independiente 17:15 Perfora Vs Unión De Mar Del Plata

Cuadrangular G: Viernes 15:30hs - Centenario vs Pergamino Básquet 18:00hs - All Boys vs Estudiantes de La Plata. Sábado 17:00hs - Estudiantes de La Plata vs Pergamino Básquet 19:30hs - All Boys vs Centenario Domingo 13:00hs - Centenario vs Estudiantes de La Plata 15:30hs - All Boys vs Pergamino Básquet