Delbonis perdió y se despidió de Roland Garros

El argentino Federico Delbonis (51) quedó eliminado en los octavos de final de Roland Garros, tras caer frente al español Alejandro Davidovich Fokina (46) por 4-6, 4-6, 6-4 y 4-6.

En un partido parejo, el azuleño luchó durante 2 horas y 57 minutos de juego en la cancha Suzanne Lenglen.

Davidovich Fokina enfrentará en cuartos al ganador del cruce entre el alemán Alexander Zverev (7) o el japonés Kei Nishikori (49). Además, con este resultado, llega por primera vez a cuartos de final del Grand Slam y logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, sumándose a sus compatriotas Rafael Nadal, Pablo Carreño y Roberto Bautista Agut.

Delbonis llegó a esta instancia tras tres triunfos consecutivos sobre el moldavo Radu Albot (89), el español Pablo Andújar (68) y el último ante el italiano Fabio Fognini (29), en una de sus mejores actuaciones en el circuito.

El otro argentino que sigue en carrera en el segundo Grand Slam del año es Diego Schwartzman, número 10 del mundo, quien ayer superó sin sobresaltos al alemán Philip Kohlschreiber por 6-4, 6-2 y 6-1. El Peque enfrentará ahora al alemán Jan Lennard Struff (42), buscando un lugar en cuartos de final

En tanto, Nadia Podoroska se clasificó a cuartos de final de Roland Garros en dobles, junto a su compañera Irina Begu, tras imponerse sobre las cuartas favoritas, las japonesas Ena Shibahara y Shuko Aoyama, por 7-5, 3-6 y 6-3.

Por otro lado, la noticia del día en Paris fue el retiro del certamen de Roger Federer. Con un mensaje en sus redes sociales, el suizo anunció que no continuará con su participación en el Torneo. “Después de discutir con mi equipo, decidí que tendré que retirarme de Roland Garros. Después de dos cirugías de rodilla y más de un año de rehabilitación, es importante que escuche a mi cuerpo y me asegure de no esforzarme”, escribió la leyenda del tenis mundial en su cuenta oficial de Twitter.

Tenis