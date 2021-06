Petrolero le cambió la cara a su estadio

Con las actividades paralizadas, los clubes aprovechan para hacer reformas o terminar las que estaban en proceso. En Petrolero Argentino-Básquet, se puso fin una gran obra de mantenimiento que incluyó piso nuevo, pintura y colocación de elementos nuevos. “mejoramos el piso después de 11 años, estamos muy agradecidos dirigentes, padres y obviamente los más de 130 niñas y niños que concurren al club” dijo su Vicepresidente Claudio Larraza.

Una inversión de 3.2 millones de pesos para el club de Plaza Huincul que pone La Cueva en condiciones para lo que se viene. Con aportes del gobierno provincial gestionados con el Vicegobernador Marcos Koopmann, se realizaron cambios de maderas, lijado, pintado y laca en el piso flotante el Gimnasio que alberga a 130 jóvenes de ambas categorías.

Por otro lado, con fondos propios de la subcomisión de básquet, más aportes de privados se cambiaron los aros, se pintó todo el gimnasio en sus paredes interiores. Además con los aportes municipales de Plaza Huincul se está terminando la cocina buffet y se sumó Internet Fibra óptica.

El gran proyecto de infraestructura culminará con la remodelación de la fachada del gimnasio que se encuentra en la Avenida San Martín 171. “Proyectamos sumar disciplinas, caso concreto Karate. Aumentar la matrícula día tras día y el más importante poner el tan anhelado primer ladrillo para un nuevo estadio. Es un objetivo muy difícil pero no imposible”, dijo Claudio Larraza, vicepresidente de la subcomisión.

“Ante esta crisis sanitaria todo pasa a segundo plano, y está perfecto que así sea, igualmente como dirigente debes cumplir compromisos, no es fácil cuando las persianas de los clubes se cierran generar divisas si no es con ayuda estatal o privada. Pero el privado también se vio afectado entonces surge la necesidad de plantear y discutir alternativas para no llegar a cierres definitivos y la no participación de los clubes”.