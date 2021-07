Dos neuquinos más se suman al circuito europeo

España sigue reclutando talentos neuquinos para competir en el circuito de beach handball. Primero fue Gisela Bonomi, la neuquina integrante de las kamikazes la que emigró para sumarse al Maruja Limón. Ahora Nicolás Millet y Julián Huaiquilaf se incorporarán al CBMP Ciudad de Málaga.

Los neuquinos irán en busca de experiencia en un torneo competitivo y de gran nivel que se desarrolla en las playas de España y Portugal. En principio ambos arreglaron sumarse al equipo hasta que finalice la temporada.

Además el jugador comentó que se suman a un buen equipo en la Ciudad de Málaga que trabaja en categorías infantiles hasta mayores en ambas ramas. “Eso te permite contagiarte en un ambiente donde se respira beach”, declaró.

En cuanto a la posibilidad de poder viajar junto a Julián Huaiquilaf, un gran entrenador de la región, Nicolás comentó:

“Julián además de ser entrenador es mi amigo, por eso es especial este viaje. Fue quien me formó en este deporte y poder tenerlo ahí aconsejándome, corrigiéndome y después también fuera de las canchas es algo importante”.

Los neuquinos, que emprenderán viaje rumbo a España el día lunes, tienen pensado llegar unos días antes a Buenos Aires para corroborar que toda la documentación sea la correcta y no hayan mayores inconvenientes a la hora del vuelo.

Por último, Millet se refirió al nivel de los torneos en los que competirá resaltando la buena calidad de jugadores y la continuidad en la competencia que genera un muy buen nivel en los diferentes clubes.

“Si bien hay otros países con mayor nivel que en nuestro país, siempre hablamos en la selección de tratar de generar una revolución y acá en Argentina para lograrlo necesitas conseguir resultados. Más allá de que el nivel sea mayor no creo que vaya a desentonar. Sé lo que puedo dar y eso no me preocupa”, sentenció con seguridad el deportista olímpico que continuará sumando experiencia esta vez en el exterior.