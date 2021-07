Cancio volverá a acelerar en Córdoba

Alejandro Cancio, director y piloto del equipo CBTech Rally by Skoda .

Después de las cancelaciones de Catamarca y Tucumán producto de la pandemia de Covid -19, la reanudación del certamen 2021 del Rally Argentino Directv tendrá lugar el fin de semana del 9 al 11 de julio en la provincia de Córdoba con un rally particular en formato burbuja y sin presencia de público.

La confirmación trajo alivio no solo a los pilotos que buscaron todas las formas posibles para mantenerse competitivos sino también en los equipos, que debieron sostener las estructuras sin la posibilidad de recurrir a ingresos frescos

La competencia en Córdoba tendrá dos pruebas especiales en el mismo autódromo (uno de tierra y otro de asfalto), uno mixto en el predio de Oreste Berta (Alta Gracia), se utilizará el circuito del Parque Temático en Villa Carlos Paz y luego de mucho esfuerzo se añadió un tramo de montaña en la zona de La Calera.

Sobre la vuelta a la actividad, el director y piloto del equipo CBTech Rally by Skoda, Alejandro Cancio aseguró; “estamos más que felices dentro del equipo, con todo preparado hace un buen tiempo para correr y hoy que tenemos la confirmación de la fecha, nos pone contentos”

En cuanto al trabajo del equipo para la prueba en la Docta, Cancio manifestó; “la gente del equipo está en la zona haciendo algún mantenimiento, se hizo para no estuvieran parados, pero ya el lunes viajamos a Córdoba. No sabemos todavía si Jorge Martinez (piloto chileno) va a poder estar pero Juan Marchetto y yo (equipo CBTech by Skoda) vamos a estar con los autos”.

De esta forma luego de haberse disputados dos competencias en Cruz del Eje y de correr el clásico Rally Pagos del Tuyú en Madariaga, provincia de Buenos Aires la actividad vuelve a cobrar vida.

En los próximos días se brindarán detalles de tramos y horarios.