El Frankfurt chicaneó a Boca para presentar a Borré

En la jornada del lunes se hizo oficial lo que se sabía desde la semana pasada: Rafael Santos Borré se va de River para jugar en el Eintracht Frankfurt de Alemania. Luego de quedar libre en medio de la Copa América, el atacante grabó un video para despedirse del club en el cual, a partir de gran cantidad de goles, dejó su sello.

En su despedida, el colombiano sostiene que en su paso por el club, River se metió en su corazón y aprovechó para agradecerle a los hinchas, compañeros, cuerpo técnico y dirigentes, además de desearles lo mejor para lo que se viene.

Rafael Santos Borré es el máximo goleador del ciclo Gallardo, con 55 goles. Además, consiguió seis títulos. Su ausencia se hará notar.

A los 25 años, el delantero vive un momento especial. Actualmente se encuentra disputando la Copa América y mañana debe afrontar la semifinal ante Argentina. El técnico Reinaldo Rueda aún no lo confirmó entre los titulares.

“Quiero darles las gracias por todos los momentos que compartimos juntos. Gracias por estos casi cuatro años que vivimos llenos de emociones, de muchas noches hermosas, de títulos, de triunfos, de momentos tristes pero que juntos pasamos por cosas muy lindas. Les quiero agradecer por todos esos momentos, me hicieron sentir como de la casa. A mis compañeros, al cuerpo técnico, a los directivos gracias porque me hicieron conocer este mundo River Plate de la mejor manera. Creo que es un mundo en el cual me siento muy identificado y el cual siempre voy a llevar conmigo en mi corazón. Les agradezco mucho por todos estos momentos y les deseo lo mejor”

Lo más sorprendente de todo fue el video de recibimiento que prepararon los alemanes del Eintracht Frankfurt, que recuerda el gol de Gonzalo Pity Martínez de hace ya tres años atrás en la final de la Libertadores 2018. Usaron un video de un gol ante el Bayer Munich, en circunstancias similares al de Martíenz a Boca.