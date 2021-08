Mascherano, ¿futuro DT de Racing?

Con la salida de Juan Antonio Pizzi ya consumada, Racing optó por mantener a Claudio Úbeda como director técnico interino hasta que consigan un reemplazo acorde a las necesidades y posibilidades del club.

En las últimas horas, surgió una noticia que sorprendió a varios: La Academia llamó a Javier Mascherano y lo tiene en carpeta como uno de los posibles candidatos a ser el entrenador del plantel profesional.

El “Jefecito” tiene contrato vigente con la AFA hasta diciembre de este año y, una vez concluido ese vínculo, quedaría en libertad de acción para firmar su posible contrato con la Academia.

¿Qué función tiene Masche en AFA? Trabaja dentro de la estructura de las Selecciones Juveniles, en un proyecto que abarca el reclutamiento de futbolistas al equipo nacional. El ex River, Barcelona y Liverpool, entre otros, todavía no tiene un cuerpo técnico armado, pero es una posibilidad que Racing evalúa. Claudio Úbeda quedaría como director técnico interino hasta ese momento.

El ex jugador de la Selección Argentina no ve con malos ojos la chance, pero le gustaría comenzar en diciembre no sólo para cumplir con su contrato en AFA, sino también para poder iniciar con una buena pretemporada a su favor.

El contacto entre la cúpula dirigencial y la gente cercana a Mascherano existió. Es un apellido que interesa mucho en el club por sus conocimientos, y creen que podría aportarle mucho a Racing. Así fue que le acercaron su interés por sentarse a charlar la posibilidad de contar con él en el banco de suplentes. ¿Habrá “Jefecito” en Racing?