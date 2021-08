Con la neuquina Espedale, clave, las U16 son mundialistas

Los tres neuquinos fueron figura en el duelo determinante para que la Selección Argentina de Básquet U16, tanto en caballeros como en Damas, logren la clasificación al mundial de la disciplina para el 2022. Por la mañana fueron ellas y por la noche lo hicieron las damas que tuvo entre sus filas a la neuquina Gianella Espedale.

En Debrecen-Hungría, será el escenario para el 2022 donde Argentina en rama femenina sacó pasaje el viernes por la noche tras imponerse en el clásico sudamericano ante Brasil por 56-54, en el pre mundial que se disputa en México.

El conjunto albiceleste hizo un gran segundo cuarto donde pudo sacar diferencias, y luego poder batallar contra las brasileras que en la previa eran candidatas, los primeros 10 fueron 15-6 para las verdes, 22-7 el segundo para las argentinas que se fueron al descanso arriba 28-22.

En el tercero niveló Brasil con un 19-13 y en un final apretado, donde las Argentinas sacaron pecho y con un doble crucial de Espedale para sacar diferencia de 4 a falta de un minuto, el parcial terminó 15-13 y el cotejo, clasificación a semifinales y pasaje al mundial para las dirigidas por Sandra Pavón 56-54.

La Neuquina tuvo una destaca actuación, eficacia del +16, 14 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y un bloqueo para la nacida en Cutral Co y que hace dos meses había logrado la histórica clasificación a semifinales del Federal Femenino con Independiente de Neuquén.

El pre mundial no termina, hoy sábado serán las semifinales, ya con los boletos entregados para todos. En caballeros se medirán 19.30 frente a República Dominicana, luego Canadá vs USA. Mientras que en damas será 19.30 el turno de Argentina vs Canadá, y luego México ante Estados Unidos