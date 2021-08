Urcera: “Siempre sueño con ser cada vez mejor”

Este fin de semana, el Turismo Carretera disputará la novena fecha de su calendario 2021 en el Autódromo San Juan Villicum. Y no será un fin de semana más para José Manuel Urcera. Porque a las 12.05 del domingo, cuando se inicie la final de “la máxima”, Manu estará cumpliendo 300 carreras en el automovilismo nacional.

El número, para algunos, puede significar mucho, y para otros, puede pasar desapercibido. Lo concreto es que para llegar a tal cifra, hay que invertir mucho trabajo, constancia, dedicación y, fundamentalmente, tener pasión por lo que se hace. “Si uno busca resultados a corto plazo, no logra ser constante ni perdurar en nada. Todo lleva un proceso, un tiempo largo y requiere mucha tranquilidad y paciencia. Todavía me queda mucha carrera por delate” comenzó relatando Urcera en Grito Sagrado de AM 550.

Cuando se le menciona aquella primera carrera, un 19 de febrero de 2012, con la Chevrolet N° 101 del JP Racing (TC Mouras, en La Plata), Urcerá recordó: “Me acuerdo como si fuera hoy y eso que pasaron 300 carreras. En la previa trabajamos mucho con el equipo. De ese día recuerdo, que fue una carrera con lluvia. Se me llenó el parabrisas con barro, eso me imposibilitaba ver y el zorrino no andaba. Así que tuve que abandonar a falta de seis vueltas. La serie fue con mucha lluvia y yo estaba acostumbrado a los autos zonales. El auto de TC es mucho más bajo y levanta un spray mucho mayor. Al no tener visibilidad, tuve que abandonar”.

Consultado con que soñaba aquel Manu Urcera con apenas 20 años, afirmó sin dudar:

“Soñaba lo mismo que sueño hoy. Intentar ganar en las categorías en las que estoy y tratar de evolucionar todo el tiempo. Tratar de ser cada día ser un poquito mejor y ganarle a mis rivales. Siempre, el objetivo es ganarles a todos y por otro lado pasarla bien y disfrutar”.

Al ser consultado si por aquel entonces pensaba llegar a ser lo que es hoy, bicampeón de Turismo Nacional y uno de los principales animadores del Turismo Carretera, reflexionó: “No me sale hablar de mí mismo. Soy lo que quiero ser y siempre intento corregirme e ir evolucionando como deportista y persona. Soñaba con tener buenos resultados. Me tenía confianza y sabía que iba a poder triunfar y cumplir mis objetivos. Puedo decir que siempre estoy agradecido con los que me rodean. Tengo el apoyo de mi familia y de la gente que me rodea, que es buena gente. También tengo buenos amigos y colaboradores. Van pasando los años, los momentos. Uno trata de ir sacando las mejores experiencias, ir aprendiendo para ser cada vez un poquito mejor”.

Cuando se le recordó que su primera victoria no tardó en llegar (fue el 22 de abril de 2012), contó: "También recuerdo mi primera victoria. El JP Carrera salía del TC y Gustavo Lema nos atendió por última vez. Pude ganar. Después llevamos la Chevy a Allen y la empezamos a atender allá hasta que volví al JP”.

Luego de aquellas históricas 11 pole positions consecutivas entre el TC Mouras y el TC Pista (por aquel entonces se permitía que un piloto participe en dos categorías) y varias victorias en las diferentes categorías de la ACTC, llegó el momento de debutar en el TC y en el Súper TC 200. “El 2015 fue el año en que pase a ser mucho más profesional. Empecé a correr en las “grandes ligas”, con los pilotos más picantes. Más tarde me incorporé en forma definitiva al TN”.

Urcera ya es un consagrado. Fue bicampeón de Turismo Nacional (2019 y 2020) y además es un protagonista importante del Turismo Carretera (en 2019 fue subcampeón). Consultado sobre qué es lo que más le gusta de las carreras, dijo: “Es difícil describir que es lo que uno más disfruta. Si te digo ganar, sería una tortura, porque muchas veces no se gana. Disfruto el trabajo que hay que hacer para ganar y ser campeón. Ya estando arriba del auto, lo que más disfruto es el momento de la clasificación. Es el momento más entretenido, dónde el piloto puede poner un plus. En carrera dependes más del auto”.

Con cuatro victorias en el TC, cuatro en el TN, más otras dos en el Súper TC 2000, Urcera confesó: “La que más recuerdo es la última victoria en el TN. Uno disfruta y se siente más orgulloso cuando gana sin tener el mejor auto. Ese fin de semana tenía un buen auto, pero no el mejor”. Continuando con el recuerdo de sus victorias, contó: “Hubo una en el TN en La Pedrera 2020, estuvo muy buena. La gané sobre el final, en las dos últimas curvas”.

“Del TC la victoria que más me acuerdo es la primera, es la más emblemática. Pero más que las victorias, recuerdo maniobras o situaciones de carreras. Por ejemplo, una serie en Viedma en la que lo paso a Werner en la última curva. Para el público capaz que no significa tanto, porque es una serie, pero arriba del auto se disfruta mucho”.

Ya pensando en lo que será la carrera de este fin de semana en el Turismo Carretera, comentó: “Después de lo que fue el fin de semana pasado, las expectativas no son buenas. Trabajamos e hicimos cambios, pero es difícil que el auto evolucione. Intentaremos hacer lo mejor y tratar de sacar un buen resultado”.

Para cerrar, y al ser consultado sobre la posibilidad de incorporarse al TC Pick Up, Urcera confesó: “Por ahora no tengo nada definido respecto al TC Pick Up. Tengo ganas y es el objetivo. La ACTC ya nos dio la autorización, pero estoy abocado al TC y al TN. La idea es intentar mejorar el funcionamiento de los autos en las dos categorías”.

Las 299 carreras de Manu Urcera:

- 96 en Turismo Carretera

- 78 en Súper TC2000

- 45 en Turismo Nacional

- 43 en TC Mouras

- 32 en TC Pista

- 4 en Top Race V6

- 1 en Top Race Series

Accedé a la entrevista completa en el siguiente video: