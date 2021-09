Scaloni: "Si Messi está bien va a jugar los tres partidos"

Se reanudan las Eliminatorias Sudamericanas pensando en el mundial de Qatar 2022, Argentina visita el jueves con trasmisión de AM 550 a Venezuela con el objetivo se sumar para seguir dando pasos importantes. Scaloni habló del retorno post Copa América, el compromiso de los jugadores y Messi: “si está bien va a jugar los tres partidos”

Triple jornada de eliminatorias para Argentina, Venezuela jueves 21hs, domingo 16hs ante Brasil y el próximo jueves 20.30 frente a Bolivia en el Monumental, nueve puntos clave para el equipo de Scaloni que en el caso de buenos resultados podrá dar un envión importante para la clasificación.

En conferencia de prensa, previa al duelo en Caracas, Scaloni no confirmó el equipo considerando que el martes llegaron todos los convocados, aún así dijo “No va a cambiar mucho del equipo que ganó la final de copa”

manifestó que no se va a guardar nada, “Es un momento delicado, muchos no tienen minutos así que tenemos que administrar fuerzas y pesar en las amarillas. El primer partido es el más importante, a base de lo que pase veremos qué es lo mejor”.

Sin dudas, uno de los puntos importantes fue la duda previa por los jugadores y su llegaban o no por el permiso de las ligas, “dimos la lista, se habló muchísimo de que no se cedían los jugadores, pero quiero recalcar la predisposición de nuestros futbolistas de querer estar y ser parte de la selección, ese es un plus que tenemos. Es un paso adelante que dimos”. Agregando además que “Tenemos acceso para hablar con los clubes y llegamos a la conclusión de que tenían que venir, asi que contentos de que estén con nosotros”.

“Si Messi está en condiciones física será de la partida, vamos a evaluar partido a partido, hablamos con él y dijo que estaba bien, sin minutos que tenía antes pero nosotros lo queremos si está en condiciones en los tres partidos”.

Venezuela es uno de los que viene de colista, pero que a la Argentina le costó en las últimas temporadas, “Esto sigue y ahora tenemos la necesidad de sacar puntos para ir al mundial, la dificultad es la misma, los eliminatorios son difíciles”.

Por último, en lo grupas, al ser campeón de América le da otro plus al plantel “Al grupo lo veo bien, confiado y con ganas, al haber estado tanto tiempo en la copa nos permite que el entrenamiento sea casi secundario considerando los tiempos. Jugamos con un rival difícil, que en lo últimos años nos costó muchísimo asi que enfrentaremos con lo mejor el partido”.

Argentina visitará a Venezuela por la fecha 9 que arrancará con el duelo Bolivia vs Colombia 17hs, Ecuador vs Paraguay 18hs. 22hs Perú ante Ecuador y Chile ante Brasil.