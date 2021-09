¿Cómo sigue la novela del motor de Urcera?

Luego de la carrera de Turismo Carretera disputada en el “Templo de la Velocidad” de Rafaela, se desató la tormenta. En la pista, José Manuel Urcera ganó con claridad, pero todo se desvaneció en la técnica, dónde se detectó que el árbol de levas de su Chevrolet no estaba acorde al reglamento.

Esto generó una tempestad puertas adentro de su equipo, el Alifraco Sports. Salieron a la luz acusaciones cruzadas, que de alguna manera se apaciguaron cuando Walter Alifraco asumió la absoluta responsabilidad: “La tapa era mía, y la leva era mía. (Claudio) Garófalo se encarga de hacer los motores de repuesto y no tiene nada que ver con lo que sucedió. Tampoco Lucas (Alonso). Reconozco el error, lo asumo y tengo la culpa. Es más, iré a la ACTC y lo voy a asumir porque me duele perjudicar a terceros”.

La particularidad fue que siendo Lucas Alonso el motorista de Urcera, para esta fecha de Rafaela se utilizó un motor preparado por Claudio Garófalo, que hace muy poco tiempo fue indultado por la ACTC para volver a la categoría. Como muchas miradas se posaron sobre él, Lucas Alonso (ex preparador de Canapino) no tardó en deslindar responsabilidades: “Yo no tengo nada que ver. Figuraba como motorista pero no tengo nada que ver con esto”.

Por su parte, Garófalo afirmó: “El motor a Urcera se lo armé para la 2ª en San Juan, pero al final no lo usó. A partir de ahí no sé qué pasó con ese motor, que no es mío, me lo trajeron esa vez y no volvió a mi taller”.

A todo esto, José Manuel Urcera quedó abatido por lo ocurrido y hasta trascendió que evalúa no continuar corriendo en el automovilismo argentino. Una versión totalmente opuesta señala que el rionegrino está a la búsqueda de un galpón, dando a entender que Manu armaría una estructura íntegramente propia. Por lo pronto, en la jornada del martes se dedicó a girar con amigos en el kartódromo del autódromo de Buenos Aires.

Lo concreto es que, hoy por hoy, Urcera está inmerso en una estructura que quedó severamente dañada por lo ocurrido el domingo. Alifraco decidió utilizar un motor preparado por Garófalo, siendo que el motorista es Alonso. Por su parte, Alonso tuvo que salir a limpiar su reputación ya que figuraba como motorista. En tanto, Urcera estaría evaluando dejar la estructura del Alifraco Sports. Habrá que ver a quien elige como preparador de sus impulsores. En lo que respecta a la ingeniería, continuaría con Luciano Monti, con quien edificó un fuerte vínculo desde su última temporada en el Super TC 2000. ¿O firmarán la pipa de la paz y seguirán todos juntos hasta fin de año?

En lo que corresponde a la ACTC, en el día de ayer procedió a emitir citaciones y comenzó a procesar los informes de lo ocurrido en la revisión técnica post carrera. Tanto Urcera como Walter Alifraco, responsable máximo del equipo, deberán presentarse el martes próximo para declarar ante el ente fiscalizador.

La entidad teceísta tiene 2 ítems que esclarecer. Quién y cómo fabricó las levas no homologadas, y quién verdaderamente puso los elementos en ese impulsor. A esta novela aún le quedan capítulos por desarrollar.