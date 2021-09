Sin "mea culpa" de los clubes, el racismo ganó

Tras una semana de idas y vueltas, con reclamos y denuncias mediáticas de un lado contra el otro, finalmente la Liga de Fútbol de Neuquén tuvo resolución tras la polémica de insultos racistas que se habían dado en un partido de formativa entre Maronese y Pacífico, siendo involucrado un jugador del Dino. Nadie se hizo cargo, y en una pelea de "tu palabra contra la mía", el tribunal decidió dar el beneficio de la duda, continuar el partido a puertas cerradas y sin sanciones para ambos lados.

Trascurría el primer tiempo en novena división entre Maronese y Pacífico cuando un insulto desde la tribuna hacia un jugador de Maronese abrió la polémica. En el careo entre clubes, tribunal y árbitros se confirmó que el grito “boliviano de mierda” estuvo, pero que desde el sector de la tribuna había padres de ambos clubes, por lo que no se identificó al agresor y ninguno de los clubes se hizo cargo del hecho.

El fallo que sacó el tribunal de penas manifiesta “Que evaluando este informe arbitral, sus declaraciones posteriores y demás elementos de prueba obrantes en este trámite, quienes integramos este cuerpo consideramos que no existe duda alguna que el hecho discriminatorio contra el jugador XXXXXXXX del club MARONESE existió, y todos acuerdan que no ocurre lo mismo con la autoría de estos hechos y tal es así que está debidamente probado que no existían separadas las hinchadas de ambos clubes (PADRES DE UNO Y OTROS EQUIPOSMEZCLADOS EN UNA MISMA TRIBUNA)”

Es por ello que resolvieron

1º) repudiar todos los agravios y muy en especial los actos y conductas discriminatorias por razones de raza, sexo, etc. y otros insultos en un todo de acuerdo por lo previsto en la LEY 23592

2º) por lo explicitado en los considerandos no aplicar sanción alguna en un todo conforme con lo previsto en el artículo 39 RTyP, por el beneficio de la duda.

3º) que se dispute el segundo tiempo del encuentro, oportunamente suspendido, en estadio neutral sin presencia de público, hincha y padres de ninguno de los clubes participantes.

En el tire y afloje no perdió nadie, pero tampoco ganó alguno. Solo queda lo sucedió para un joven, y la lupa bajo todos los partido de formativas, que ya tenían un protocolo sobre estos temas, y que ahora deberá ser implementado drásticamente.