De la Iglesia: “Tengo el deseo de traer la Copa a Neuquén”

Lautaro de la Iglesia consiguió en Rafaela su mejor resultado en esta temporada 2021 del TC Pista. Luego de un comienzo de año complicado, con un par de abandonos y sin poder meterse en el “Top 12” en ninguna carrera, el panorama mejoró en las últimas pruebas, siendo noveno en Concordia y quinto en la primera carrera del Villicum. Luego de un abandono en la segunda carrera de San Juan, y un decimoquinto puesto en Posadas, llegó el cuarto puesto en Rafaela.

“Fue una muy buena carrera, hace varias fechas que venimos mejorando nuestro rendimiento y por una u otra cosa no se podía dar un buen resultado. Estoy contento porque esto nos da la posibilidad de pensar en los tres de último minuto”, comenzó diciendo el piloto del Di Meglio Motorsports, en diálogo con “Grito Sagrado”.

Luego de este resultado, el piloto neuquino de 26 años, quedó a 15 unidades de la línea de clasificación dentro de los “tres de último minuto”: “Hoy estamos muy bien posicionados y vamos a pelear hasta la última carrera”. Haciendo un repaso de los últimos resultados sostuvo: “En Posadas fue un error mío, rompimos motor en Paraná y en San Juan. No pudimos sumar. Igual hoy, virtualmente estaríamos quintos en la Copa de Plata, así que eso nos da la pauta que podemos pelear hasta fin de año por el objetivo”.

Respecto de la mejoría del rendimiento de su Dodge, relató: “Estamos cosechando lo que sembramos durante todo el año, que fue probar y trabajar mucho sobre el auto. Las amarguras de inicio de año fueron porque no teníamos experiencia con la marca Dodge. Hoy estamos empezando a tener más datos del auto, a trabajar de una mejor forma y estar más sólidos”.

Volviendo a lo que fue la carrera en el “Templo de la Velocidad” reflexionó: “En Rafaela no pudimos concretar el objetivo que era pelear por la victoria porque en clasificación me costó encontrar una buena succión, que en Rafaela es clave. A pesar de eso hicimos una buena clasificación. Ya tener un auto competitivo y un motor que se mostró muy fuerte nos da una expectativa mucho mayor y estamos motivados para poder lograr el objetivo grande que es la Copa”.

Cuando se habla de Rafaela, se habla de un autódromo emblemático y el más veloz del automovilismo argentino. De la Iglesia comentó lo que significó haber conseguido un buen resultado ahí: “Es un autódromo único. Es peligroso, vas al límite todo el tiempo, casi a 300 kilómetros por hora. Es un gusto andar bien ahí. Hay autódromos emblemáticos y es lindo andar bien en ellos, porque tienen historia y son exigentes. En Rafaela frenás de 290 a 70 km/h. Uno tiene que exigirse muchísimo para poder estar a la altura. Contento de estar firme en Rafaela y con mucha expectativa de acá a fin de año. Se nos abre un panorama muy diferente al que veníamos teniendo. Estamos muy motivados con todo el equipo, trabajando para San Luis. Queremos sumar fuerte y prendernos en la pelea por el título”.

Ya pensando en las cuatro carreras que quedan para finalizar el campeonato, analizó: “Podemos ser protagonistas en las carreras que quedan. Algunas son favorables para nuestra marca así que vamos a tratar de aprovecharlas. Teniendo este nivel, la victoria va a llegar y vamos a poder estar competitivos en estas cuatro fechas que quedan. Confío en el trabajo del equipo, del motorista. Han trabajado mucho y eso está dando sus frutos. Sabemos que podemos pelear por el objetivo que es la Copa de Plata y el ascenso al TC”.

Con la mente puesta en los circuitos que quedan visitar en el resto del año, explicó: “San Luis es favorable al Dodge. Tiene curvas rápidas. La Pampa también. Al tener un perfil más aerodinámico, la Dodge se destaca en autódromos rápidos. Tenemos que hacernos fuertes en esos autódromos y sumar lo máximo posible y en San Juan también ya que va a ser la última fecha. Tenemos posibilidades y expectativas, estamos con muchas ganas de traer la Copa a Neuquén, que es lo que nos venimos planteando hace rato”.

La Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) hace bastante tiempo que confirmó el calendario para cerrar el año, con la ausencia del autódromo de Centenario. Al respecto, De la Iglesia se hizo un tiempo para hablar de sus simpatizantes: “Afortunadamente estamos teniendo la posibilidad de correr cada vez con más público. Se extraña la fecha de Neuquén. Ojalá que el año que viene podamos correr en Centenario. Se extraña ser local, el aguante de la gente de Neuquén”.

Lautaro aún no quiere hablar de cómo preparará la temporada 2022, y al ser consultado por la posibilidad de volver a correr con Ford, fue contundente: “Mi intención y mi mirada está posada en estas cuatro fechas. Tengo cariño por la marca Ford y los hinchas me siguen haciendo el aguante. Quiero ir con todo en estas cuatro fechas, lograr la Copa que es el objetivo. En caso de pasar al TC voy a seguir con Dodge porque no está permitido pasar a Ford o Chevrolet. No pienso tanto a futuro, mi cabeza está puesta en las cuatro batallas que nos quedan, con el deseo de traer la Copa a Neuquén”, finalizó.

Accedé a la entrevista completa en el siguiente video: