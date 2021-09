El rojo y el torito mandan en el Pre Federal

Se disputó la tercera fecha del Pre Federal de básquet. Hubo duelo entre neuquinos por un lado y rionegrinos por el otro, donde Independiente es el único con tres de tres tras superar a Biguá en La Caldera. Español ganó ante petro en El Templo mientras que Perfora se recuperó en el Malvinas. Primer triunfo de Centenario, Regina y Cinco Saltos.

La Competencia tendrá doble fecha este fin de semana, y el día viernes fue la jornada 3 con dos partidos estelares. En La Caldera, el rojo sacó adelante un durísimo partido ante Biguá quedándose con su tercera victoria por 77-76. Por la otra zona, Centro Español se impuso a Petrolero en El Templo 79-70 y suma 2 de 2.

En La Colonia, la ADC sumó su primer triunfo en el torneo, se impuso ante Pacífico por 70-65, mismo resultado para Cinco Saltos que en Allen se llevó la victoria pero por 71-62.

En el Malvinas Argentinas, Perfora se recuperó de la caída del miércoles en suplementario y con un 93-79 superó a Club Plottier. En Regina, el local sumó su primera victoria tras ganarle a Cipolletti 66-57.

La fecha 4 va íntegramente el domingo, a las 21 hs por el grupo 1: Centenario vs Unión de Allen, Pacífico vs Centro Español, Petrolero vs Deportivo Roca. Por la zona 2, Biguá vs Regina, Club Plottier ante Independiente, Del Progreso vs Perfora. Libres Cinco Saltos y Cipolletti.