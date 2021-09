Urcera: "Los rumores son falsos"

Luego de disputar la segunda serie de la Clase 3 del Turismo Nacional en Alta Gracia, Córdoba, el rionegrino José Manuel Urcera fue consultado por "Campeones" y desmintió el rumor que indicaba que, luego de la exclusión que sufrió el pasado fin de semana en el Turismo Carretera, estaría analizando su retiro del automovilismo argentino.

“Los rumores son falsos. Obviamente, uno siempre sueña con crecer, y un crecimiento podría ser correr afuera. Hoy por hoy estoy abocado a los proyectos que tengo acá. Estoy muy motivado con seguir con el equipo de Leo Larrauri. Tenemos una gran comunión de equipo y siento que en los momentos adversos es cuando más se trabaja y se revierten las situaciones. Hoy por hoy siento ganas de seguir acá y de competir", comenzó.

"Mi pasión son las carreras pero obviamente la vida es una sola, y a veces uno se involucra tanto en este mundo que cree que fuera del automovilismo no hay vida y creo que sí hay vida. Los pilotos nos dimos cuenta de eso durante la pandemia. Hay ciertas cuestiones que no me gustan, pero bueno, es así, hay que seguir y no queda otra", agregó.

Al ser consultado si encuentra un refugio especial en el Larrauri Racing, afirmó: “Encuentro un grupo de amigos que cuando hay que trabajar lo hace de forma seria y prolija. Ese es un poco el objetivo mío en el automovilismo. Lo principal es ganar carreras y después tratar de formar relaciones que queden para el día que deje de competir. Uno en el camino va pasando por diferentes etapas, va conociendo personas y con Leo he tenido mucha suerte. Nos apreciamos mutuamente y él pone lo mejor que tiene de su equipo para mí".

Para finalizar, "Manu" se refirió a como continuará en el Turismo Carretera, luego de lo sucedido en Rafaela: "Vamos a terminar el proyecto con el Alifraco Sports y el año que viene analizaremos que haremos", cerró.

En el mundillo del automovilismo se especula con que el Larrauri Racing podría desembarcar en el TC. Ya trabajan juntos en el TN, está confirmado el desembarco en el TC Pick Up y estaría abierta la posibilidad de que también trabajen juntos en el Turismo Carretera.