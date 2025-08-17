El dolor de Carmen Barbieri por la muerte de Alberto Martín: la tierna carta que le dedicó

La noticia del fallecimiento de Alberto Martín dejó a Carmen Barbieri conmovida y profundamente afectada. La conductora, que en más de una ocasión fue vinculada a él en lo que respecta al ámbito sentimental, lo despidió con palabras llenas de ternura y una carta abierta en sus redes sociales. Allí reflejó el cariño y la complicidad que los unió durante décadas de amistad y trabajo compartido.

El actor, que murió a los 81 años dejando un enorme vacío en quienes trabajaron con él y solían consumir su material artístico. Entre ellos se encuentra Carmen Barbieri, para quien había sido parte fundamental de su vida artística. No solo compartieron proyectos televisivos y momentos inolvidables frente a las cámaras, sino que también cultivaron un vínculo personal basado en la confianza, el respeto y el humor que siempre los caracterizó. Por eso, para ella , esta pérdida trasciende lo profesional y golpea de lleno en lo emocional.

“Ahora sí descansa en paz mi querido Alberto Martín. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mí”, escribió la exvedette en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con varias fotografías que retratan la alegría y la complicidad que tenían juntos. Antes, en diálogo con distintos medios, había confesado: “Tengo una tristeza enorme, mi corazón está roto”.

Su última aparición pública había sido justamente en Mañanísima, el ciclo que conducía Carmen Barbieri. Allí se mostró activo, divertido y con el mismo encanto que lo convirtió en uno de los galanes más queridos de la televisión argentina. En ese espacio, además, ella aprovechó para demostrarle cariño en vivo, con bromas y guiños que dejaban en evidencia la cercanía que los unía.

Ese vínculo también trascendió la pantalla. Hace un tiempo, ambos decidieron compartir una salida especial y fueron juntos al teatro El Nacional para ver Felicidades, la obra encabezada por Adrián Suar y Griselda Siciliani. La velada se vivió entre risas, gestos cómplices y la complicidad de dos amigos que disfrutaban pasar tiempo juntos.

La propia Carmen relató en su programa que Alberto Martín se había comportado como un verdadero caballero durante la cita, aunque prefirió mantener en reserva parte de lo que ocurrió después de la función. Con humor, recordó que él mismo le pedía desde la cocina del estudio que guardara el secreto, lo que dio pie a la picardía de los panelistas.

Ahora, con un inmenso dolor, le tocó despedirlo, por lo que no tardó en dedicarle un mensaje amoroso en el que logró poner en palabras lo mucho que lamentará su ausencia.