Barby Franco asustó a todos al publicar una foto desde la cama de un hospital: ¿qué le pasó?

Las redes sociales suelen ser el espacio donde los famosos comparten alegrías y momentos familiares, pero en esta ocasión Barby Franco sorprendió a todos al mostrarse en un contexto inesperado. Es que la modelo apareció internada en el Sanatorio Otamendi, por lo que la preocupación se elevó y contó qué le sucedió.

La modelo publicó varias fotos en las que dejó en claro que debía atravesar una intervención quirúrgica, aunque sin revelar de qué se trataba exactamente. Sin embargo, para llevar tranquilidad, al mostrarse alegre, pareciera que se trata de una cirugía menor.

La primera señal llegó cuando compartió una imagen en la sala de espera, todavía relajada y con una sonrisa que buscó llevar calma. De inmediato, sus seguidores comenzaron a indagar bastante preocupados para saber qué ocurría. Aunque ella no dio respuestas directas, sí eligió mostrar con naturalidad cada paso de la experiencia. No hubo drama en su relato visual, sino un tono de humor que contrastó con la preocupación que despertó la noticia.

Poco después, Barby Franco subió otra postal en la que ya se la veía con el clásico camisolín de hospital y un abrigo encima, bromeando con la particular combinación de su vestuario. La secuencia continuó con una tercera foto, en la que incluso ironizó sobre su estilo al escribir que estaba “un toque sexy” mientras mostraba parte de su pierna antes de ingresar al quirófano.

La intervención finalmente se realizó, y desde la cama de su habitación, la panelista de La Peña de Morfi volvió a actualizar a sus seguidores. Con un escueto “Todo check”, intentó disipar dudas y demostrar que estaba bien. Más tarde, sumó un mensaje de gratitud: “Gracias a todo el equipo del Sanatorio Otamendi”, dejando en claro que el procedimiento había concluido de forma exitosa.

A pesar de estas señales tranquilizadoras, la incógnita sobre el motivo de la operación se mantuvo intacta. Ni en sus publicaciones ni en comentarios posteriores explicó qué problema de salud la llevó a pasar por quirófano. Lo único evidente fue su decisión de transmitir buena energía, reírse de la situación y mantener cierta complicidad con sus más de dos millones de seguidores.