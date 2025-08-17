Gol y asistencia para Messi en su retorno en el Inter Miami

De los pies de Messi, el Inter Miami consiguió un importante triunfo sobre Los Ángeles Galaxy por 3-1, en el marco de una nueva fecha de MLS. El astro argentino Lionel Messi ingresó en el complemento y desniveló en el final un partido que se presentó complicado.

Con el triunfo, las Garzas acumulan 45 puntos en la Conferencia Este, donde lidera Cincinnati con 52 (3 partido más) y metiéndose en la zona de clasificación a los Playoffs. Y recuperando al mejor de todos los tiempos de cara al duelo del miércoles ante Tigres de México en los cuartos de final a partido único por la Leagues Cup.

En la noche de sábado, Messi ingresó en el complemento con el cotejo 1-1, y a los 38´apareció de la mejor forma tras un pase de Rodrigo De Paul desde la derecha, el diez definió desde afuera al palo izquierdo y puso el 2-1.

A los 43´ liquidó con una gran asistencia de taco para Luis Suarez, quien se metió por derecha y definió al segundo palo, para el 3-1 final.

Messi había estado fuera dos partidos por lesión, y volvió justo para el choque contra los mexicanos, elenco que tiene a Ángel Correa, donde buscará el pase a las semifinales de la competencia que tiene a equipos de la Liga MX y la MLS.