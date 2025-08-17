Cinthia Fernández protagonizó un escándalo con una aerolínea y expuso su mal momento: "Patético"

Cinthia Fernández volvió a viralizarse, pero esta vez no por un baile ni una polémica mediática, sino que fue debido a un escándalo que protagonizó con una aerolínea que, según denunció, dejó a sus pasajeros en una situación caótica. Sin pelos en la lengua y siempre dispuesta a batallar, la mediática recurrió a sus redes para mostrar cómo vivió horas de espera en el aeropuerto. Ante esto, lanzó su relato y expuso a la aerolíneas.

Todo comenzó cuando Cinthia Fernández debía abordar un vuelo de Flybondi, que nunca despegó a horario. Según relató, los pasajeros estuvieron horas sin recibir información clara de la compañía, mientras los minutos se convertían en largas horas de incertidumbre. La espera fue exasperante para ella y para otros pasajeros, incluyendo bebés, personas con movilidad reducida y familiares con urgencias médicas.

En un posteo en Instagram, la modelo compartió una foto de la vianda que ofreció la aerolínea tras la larga espera y no dudó en criticarla: "Esta es la vianda pedorra de @flybondioficial que te dan después de tenerte 12 horas (desde las 4 am hasta las 4 pm) a bebés, personas en sillas de rueda, una madre que tenía que ir a operar a su hijo, una hija que quería llegar a la operación de su mamá y al resto de las personas que tuvimos que resolver nuestro día por sus deficiencias… así se cag... en la gente o, mejor dicho, se cag... de risa de la gente".

En este tono, bastante caliente, destacó que no había alternativas para viajar con otra compañía en ese día y cuestionó la manera en que Flybondi maneja a sus pasajeros: "Se abusan porque no había otra empresa que vuele ese día. Que sea low cost no significa que puedan tener semejante trato deshumanizado con semejante cantidad de horas de espera".

Siguiendo en esa sintonía, Cinthia Fernández subrayó la responsabilidad de la aerolínea sobre la vida de quienes viajaban: desde obligaciones económicas hasta urgencias médicas, ninguna circunstancia justificaba el maltrato. Su descargo mostró el cansancio y la indignación que generó la experiencia: "Tampoco les da derecho a cancelar y manejar la vida de cada persona que viaja en esta pésima aerolínea, ya sea por motivos económicos o porque no hay opciones de vuelos con otras empresas. PATÉTICO Y DE CUARTA".