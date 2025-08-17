Se juega la quinta fecha de la zona Campeonato del Torneo Federal A de fútbol, donde el Deportivo Rincón visita desde las 15.30hs a Argentino de Monte Maíz, en uno de los nonagonales. El león del norte sabe que sumar de visitante lo puedo acerca a uno de los cuatro boletos a la siguiente instancia.

La victoria la pasada semana ante Cipolletti en el norte neuquino puede ser bisagra para las aspiraciones del Deportivo Rincón, que está sexta y a un punto de la zona de clasificación, donde justamente está el elenco de la localidad cordobesa. Por lo que el choque será crucial para ambos en el Gustavo Marrone.

Argentino de Monte Maiz vs Deportivo Rincón- momentos destacados.

Formaciones confirmadas.

Argentino: 1 Alexis Bonet, 2 Hugo Vera, 3 Matías Barbero, 4 Elián Coronas, 5 Leonardo López, 6 Iván Amaya, 7 Leandro Larrea, 8 Gian Franco Baier, 9 Paulo Obalies, 10 Maximiliano Correa, 11 Martín Vera. 12 Juan Cuesta, 13 Franco Canavesio, 14 Pablo Moreyra, 15 Ramiro Lasserre, 16 Joaquín Bassani, 17 Lautaro Larrasabal, 18 Jorge Tejada, 19 Ramón Lentini. 20 Gabriel Sarmiento. DT Carlo Mayor.

Dep.Rincón: 1 Alejandro Sánchez, 2 Jonathan Chacón, 3 Ezequiel Ávila, 4 Nicolás Di Bello, 5 Edgardo Cano, 6 Federico Moreno, 7 Fernando Petinerolli, 8 Daniel Carrasco, 9 Germán Cervera, 10 Facundo Miguel, 11 Fernando Riquelme, 12 Jonathan Criado, 13 Ariel Páez, 14 Carlos Esteves, 15Cristian Correa, 16 Héctor Rueda, 17 Rodrigo Galdame, 18 Agustín Lezcano, 19 Ramón Villalba, 20 Sebastián Jeldres. DT Diulio Botella.

Datos del partido

Horario: 15.30hs

Arbitro Gustavo Benites (Salta)

Estadio: Gustavo Marrone.

Transmisión: AM550

LA PREVIA:

En principio, el equipo que dirige Diulio Botella acumula 5 puntos, y además de volver al triunfo la pasada semana, también volvió al gol luego de cuatro cotejos de sequía. Para el duelo que será transmisión de AM550 con los relatos de Hugo Amaolo, no podrá contar con Osinaga en la zaga central por lesión, baja sensible considerando que es una de las piezas claves. Tampoco recuperó a Giménez, quien aún arrastra luego del partido hace dos semanas ante olimpo.

Por su parte, el “Rayas” llega entonado al primer cotejo que tendrán ambos equipos en la tercera categoría del fútbol argentino. Por la jornada 4, superó a Kimberley en Mar del Plata, siendo el segundo triunfo en fila ya que en el inicio del nonagonal, como local, había derrotado a Cipolletti. De no mediar inconvenientes, Carlos Mayor repetiría el mismo 11 que ganó en “La Feliz”.

Gustavo Benítes de Salta será el juez del cotejo, Luciano Díaz el primer asistente y Diego Ocampo el segundo línea. Walter Cardozo, también de Jujuy, será el cuarto árbitro.

La fecha abrió el sábado con empate en 1 tanto entre Atenas de Rio Cuarto ante Bolívar, resultado que lo mantiene al elenco cordobés dentro de los clasificados, mientras que al elenco de Buenos Aires lo deja líder con Olimpo con 8 unidades.

La fecha se completará también desde las 15hs con Cipolletti (4pts) recibiendo a Villa Mitre (1), y Olimpo (8) en el Carminatti ante Costa Brava de La Pampa (5).