Cuál es el polémico apodo que Tamara Báez le puso a Wanda Nara

En los últimos días, las redes sociales ardieron al darse a conocer que Tamara Báez logró la reconciliación con L-Gante. Ante esto, lo que llamó la atención es que se comenzaron a filtrar datos sobre el trato que tendría la influencer en diálogo con su pareja contra Wanda Nara. Es que, según contó Gustavo Méndez en La posta del espectáculo (TV Pública), la influencer le habría puesto un polémico apodo a la mediática y no se refiere a ella por su nombre.

Es que, la polémica se desató en las últimas horas, cuando se supo que Tamara Báez tiene apodo para la ex del cantante, a quien llama “la zorra”. Este detalle se suma al regreso de ella a los medios luego de confirmar la reconciliación con L-Gante, el padre de su hija.

Después de una serie de idas y vueltas, la pareja decidió retomar la relación, dejando atrás el breve encuentro del artista con Wanda Nara en Europa y el resto de su historia romántica. Según trascendió, el reencuentro se produjo en la casa de ella, donde ambos recordaron viejos momentos y consolidaron su reconciliación, sorprendiendo a su entorno familiar y amigos cercanos.

El periodista Gustavo Méndez contó la polémica detrás de este retorno. Es que incluso la familia de Tamara Bárez no puede entender la situación y se distanció momentáneamente de la influencer durante esos días. “La familia de ella no lo puede creer”, señaló, reflejando la sorpresa que causó la noticia de que aceptaron volver a acercarse a L-Gante.

El cantante también se expresó públicamente sobre la situación en Los Profesionales de Siempre (El Nueve). “La relación con Wanda tendrá que seguir como una amistad. Me costó mucho volver a hablar con Tamara”, afirmó, dejando en claro que el episodio europeo quedó en el pasado y que su prioridad es su actual pareja.

Por su parte, Wanda Nara fue abordada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de viajar a México para participar en Love Is Blind (Netflix). Sin rodeos, la mediática aseguró que mantiene con L-Gante únicamente una relación amistosa y confirmó que no hay conflictos pendientes: “No hay vuelta atrás, seguimos en contacto solo como amigos”, sostuvo.

En paralelo, la dinámica de este triángulo mediático generó todo tipo de comentarios en las redes. Es que al enterarse de esta nuevo apodo que le pusieron a la conductora muchos optaron por burlarse con memes, mientras que otros la defendieron con vehemencia como suele ocurrir en las redes.