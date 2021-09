Boca va ante el Patrón, por la Copa Argentina

Se reanuda la Copa Argentina en los cuartos de finales. En Santiago del Estero, Boca y Patronato buscarán a partir de las 21.30 hs el boleto a las semifinales de la competencia que entrega además de un título, el pasaje a la próxima Copa Libertadores donde el Xeneize aún no tiene su lugar.

En octavos eliminó a River con Russo, y ahora con Battaglia buscará seguir encontrando resultados que le permita enfilarse para un nuevo título. Boca afronta la doble competencia con aires renovados y contra Patronato de Paraná tendrá una buena prueba de fuero con Battaglia en el banco de suplentes.

Con cambios con respecto al equipo alternativo que puso en Tucumán, y sabiendo que la copa es el tentativo camino para llevarlo a la Libertadores 2022, Battaglia plantaría lo mejor que tiene; Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández o Frank Fabra; Diego González o Agustín Almendra, Jorman Campuzano; Juan Ramírez; Aaron Molinas o Edwin Cardona; Norberto Briasco y Luis Vázquez o Nicolás Orsini.

Por otro lado, Para Patronato sería salvar el año considerando la campaña que está haciendo una clasificación histórica, los 11 iniciales serían con Matías Ibáñez; Lautaro Geminiani o Leandro Marín, Rolando García Guerreño, Oliver Benítez, Lucas Kruspzky; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Fabio Vázquez o Brian Nievas, Nicolás Delgadillo; Héctor Canteros o Junior Arias y Sebastián Sosa Sánchez.

Previo al duelo entre Boca vs Patronato que será transmisión de AM 550, Racing y Godoy Cruz definirán el único duelo pendiente de octavos de final. El ganador irá a la llave contra Tigre. El resto de los partidos de cuartos confirmados son Argentinos vs San Telmo (El ganador va contra Boca o el Patrón) y Temperley vs Talleres de Córdoba.