Argentina ganó y está en cuartos del mundial de Futsal

Se disputa en Lituania el mundial de fútbol sala donde Argentina es el campeón defensor. Tras un arranque flojo, los dirigidos por Matías Lucuix superaron 6-1 a Paraguay y se metieron en los cuartos de final de la competencia donde espera Rusia.

Tras un arranque complicado, donde los guaraní se pusieron arriba en la primera etapa, el actual campeón del mundo se acomodó en el campo y con un trabajo sólido y contundente lo dio vuelta para llevarse el cotejo. Ángel Claudino, Cristian Borruto, Lucas Bolo Alemany, Santiago Basile, Damián Stazzone y Pablo Taborda los festejos de gol de la celeste y Blanca.

Argentina sigue con su defensa del título donde debutó en el torneo con un 11-0 a Estados Unidos, 4-2 a Serbia y 2-1 a Irán, quedándose con el grupo F.

El próximo domingo en Vilma a partir de las 12.30hs, Argentina se medirá por los cuartos de final a Rusia que en octavos dejó en el camino a Vietnam por 3-2. Los rusos fueron los rivales de Argentina en la final del mundial pasado donde quedó el título en manos de los sudamericanos por 5-4.

En el resto de los duelos de octavos, Venezuela quedó eliminado 3-2 ante Marruecos, Kazajstán 7-0 sobre Tailandia, y Brasil dejó en el camino a Japón por 4-2. Completan el viernes Uzbekistán vs Irán, Portugal vs Serbia y España vs República checa.