Dura denuncia de acoso por parte de una jueza de básquet

El deporte, en este caso el básquet de nuestro país, vuelve a ser escena de una situación de acoso sexual. En los últimos años han proliferado las denuncias de hostigamientos hacia mujeres que participan en el mundo del deporte.

La involucrada en esta lamentable situación es la jueza de básquet, Bianca Tedesco, quien publicó una carta en sus redes sociales que tuvo mucho impacto en el mundo de la naranja: anunció su salida de la actividad porque ya no podía soportar situaciones de acoso sexual y hostigamiento.

La mujer, que dirigió en el torneo Federal y la Liga Argentina, anunció que junto a dos abogadas ha judicializado la situación en busca de Justicia, pero no dio nombres de las personas que la habrían molestado.

"Me eriza la piel recordar vivencias, mensajes, audios, situaciones de acoso sexual que naturalicé creyendo 'está bien que esto suceda' o 'si quiero seguir dirigiendo voy a tener que soportarlo, no queda otra'. En realidad sí quedaba otra, pero era demasiado dolorosa la opción de reconocer lo que había vivido y aprender de eso para comunicarlo", escribió.

"Si hoy hablo es porque no puedo más. Porque mi salud mental pasó por estados que no son directamente proporcionales con la exigencia de mi trabajo, sino con el hostigamiento y acoso sexual que recibí en un ambiente netamente machista e injusto para quienes sólo quisimos trabajar y hacerlo bien", afirmó.

"Me duele el pecho, casi como cuando el desamor apareció en mi vida e irrumpió de manera enérgica esa nueva sensación tan desagradable como nostálgica, por primera vez", sostuvo.

"Me resulta injusto que sea de este modo porque, si bien es algo que está pensado, no es lo que quería. Una vez más, el sistema me impulsó a tomar una decisión pero, afortunadamente, esta vez se basa en mis ideales. Y, eso sí, puedo decir que me deja en calma, pero que me destroza el corazón", escribió.

"Me robaron hasta las ganas, se apropiaron de mis sueños al dormir, también me despertaron de la tortuosa realidad de la que fui parte durante casi 13 años. Tenía pensado un retiro cerca de mis 50 años, por lo menos. Pero para eso era condición sine qua non continuar silenciada, sometida, apagada y viviendo para otros.", aseguró Tedesco.

Además, la jueza explicó: "Recibí acoso sexual por parte de un hombre que es árbitro de la Liga Nacional, y que también ocupan puestos de poder".

"Agradezco al universo tener la oportunidad de expresar lo que me hicieron sentir aunque ya, en este preciso momento, no logro detener la gota que rebalsó mi lagrimal, que ha comenzado su recorrido hacia mi mandíbula", afirmó Bianca.

"Sentí miedo (mucho) por quedar expuesta a ser la quilombera, la atorranta, la puta, la torta resentida. También por quedarme sin mi mayor fuente de ingresos pero, por sobre todo, por abandonar el barco. El de la pasión que me sostuvo desde el momento en que, con mis pocos siete años, entré a un rectángulo de juego y jamás quise salir. Incluso ahora tampoco quiero, pero no me queda otra opción", confesó.