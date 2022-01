Messi sin Seleción ni premio The Best

Los inesperados plazos de recuperación, fueron determinantes para que Leo no sea convocado. .

No han sido fácil estás últimas semanas para Lionel Messi. Después de contraer coronavirus y de sufrir la demora en su recuperación anímica y física, conoció la noticia que el premio The Best al mejor jugador esta vez recaía en el polaco Robert Lewandowsky.

Horas antes junto al técnico Lionel Scaloni, había tomado la decisión de no participar de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas: en Chile, el jueves 27 en Calama, y Colombia, el martes 1° de febrero en Córdoba.

Si bien Lionel Scaloni tenía la idea ya desde hace un tiempo de darle descanso a Messi en esta doble fecha, con la Selección Argentina ya clasificada a Qatar 2022 y luego de un 2021 más que intenso para la Pulga, con mucho viaje y cambio de club incluido, el capitán no quería ausentarse.

Sin embargo, el contagio de coronavirus que sufrió Messi entre Navidad y Año Nuevo en Rosario, más los inesperados plazos de recuperación que todavía no le permitieron volver a jugar, fueron los motivos que terminaron inclinando la balanza para que Leo no sea convocado.

El 22 de diciembre de 2021, Leo Messi jugó el último partido del año con el PSG, que como visitante empató 1-1 ante el Lorient, gracias a un gol agónico de Icardi. Tras aquella igualdad, la Pulga y su familia viajaron desde París a Rosario, para pasar las fiestas en Argentina. Entre Navidad y Año Nuevo, el 10 se contagió de coronavirus, aunque la noticia se dio a conocer recién en los primeros días de 2022, cuando PSG lo comunicó oficialmente en un parte médico.

El postivo de Covid-19 lo dejó a Messi unos días más en Rosario y recién el 6 de enero se subió al avión junto a Antonela y los chicos para regresar a Francia. Sin embargo, los días posteriores a su aterrizaje en la capital francesa no lo tuvieron junto al plantel del PSG. El propio Leo lo reconoció en un posteo de Instagram: le llevó más tiempo de lo pensado recuperarse del coronavirus. Recién para esta semana, según el parte médico que divulgó PSG el último viernes, se espera que pueda entrenarse a la par del resto para ver si el próximo fin de semana puede volver a sumar minutos.

Será la primera vez sin Messi en la clasificación al Mundial. De los 14 partidos que se llevan jugados (incluido el de Brasil como visitante, que se suspendió a los 5 minutos de juego), Leo arrancó como titular en todos salvo el de Uruguay en Montevideo, donde ingresó un rato sobre el final del partido.

En lo que va de las Eliminatorias para Messi, donde podrían considerarse que jugó 12 partidos más el puñado de minutos en Brasil y el ratito en Uruguay, la Pulga convirtió seis goles: Ecuador, Uruguay, Chile y Bolivia (3).

La realidad es que en el comienzo de la semana previa a la concentración de la Selección, la decisión de Scaloni es que Leo no sea parte de la nómina. Hace casi un mes que la Pulga no juega y encima el primero de los dos partidos de la Albiceleste es en los 2000 metros de altura de Calama, en el norte de Chile. Con cualquier otro jugador, la decisión sería 100% confirmada, pero la realidad es que al tratarse de Messi, más de uno prefiere guardarse un mínimo margen de duda.