Domingo 17 de Agosto, Neuquén, Argentina
ELECCIONES 2025

Márquez: "Aceptamos a quien quiera defender las ideas de la libertad, vengan de donde sea"

La diputada nacional analizó en Neuquén Punto Ar la composición de la nómina libertaria en Neuquén, la alianza con Pablo Cervi y el objetivo de reforzar las iniciativas de Javier Milei en el Congreso.

Por Redacción

Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 18:58
La diputada nacional Nadia Márquez se refirió este sábado a la lista oficializada de La Libertad Avanza en Neuquén para las elecciones legislativas, y explicó el criterio detrás de su conformación. En diálogo con el programa Neuquén Punto Ar de Prima Multimedios, la legisladora sostuvo que la boleta “refleja territorialidad, experiencia y renovación”, y que el objetivo central es ampliar la representación en el Congreso para acompañar las medidas del presidente Javier Milei, actualmente con 39 diputados de 257 y 7 senadores de 72.

Para Senadores, encabezará Márquez que será acompañada por Pablo Cervi, también diputado pero por el radicalismo, Sofía Ayala de Plottier y el dirigente de LLA de Neuquén capital, Andrés Ros. Por su parte, por una banca en el Congreso irán el martillero y corredor público de Neuquén, Gastón Riesco, seguida por Soledad Mondaca, de Rincón de los Sauces, y Carlos Joaquín Figueroa, de Cutral Co.

Cuando se le consultó por el partido anterior de Cervi, señaló: “Desde la Ley Bases, nos acompañó sin pedir nada a cambio ni negociar. Eso muestra un compromiso con las ideas de la libertad. Da igual si vienen del radicalismo, del PRO o de otro espacio. Lo importante es hacia dónde quieren ir”.

Respecto al Gobierno provincial, reconoció tener un “buen diálogo”, aunque enfatizó: “Queremos que la gente acompañe la lista de la Libertad Avanza porque es la única lista que garantiza que las ideas del presidente Milei se cumplan a nivel nacional”.

Beneficios económicos y rol de Neuquén

Consultada sobre si había ataques hacia la provincia, Márquez respondió: “Para defender Neuquén, alguien lo tiene que atacar. Hoy no es el caso”.

Resaltó además que las medidas económicas de Milei beneficiaron al sector energético: “Los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) nos ubican entre las provincias con mejor posición. Sin Vaca Muerta, no se habría podido avanzar como se hizo”.

