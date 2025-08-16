Márquez: "Aceptamos a quien quiera defender las ideas de la libertad, vengan de donde sea"

La diputada nacional Nadia Márquez se refirió este sábado a la lista oficializada de La Libertad Avanza en Neuquén para las elecciones legislativas, y explicó el criterio detrás de su conformación. En diálogo con el programa Neuquén Punto Ar de Prima Multimedios, la legisladora sostuvo que la boleta “refleja territorialidad, experiencia y renovación”, y que el objetivo central es ampliar la representación en el Congreso para acompañar las medidas del presidente Javier Milei, actualmente con 39 diputados de 257 y 7 senadores de 72.

Para Senadores, encabezará Márquez que será acompañada por Pablo Cervi, también diputado pero por el radicalismo, Sofía Ayala de Plottier y el dirigente de LLA de Neuquén capital, Andrés Ros. Por su parte, por una banca en el Congreso irán el martillero y corredor público de Neuquén, Gastón Riesco, seguida por Soledad Mondaca, de Rincón de los Sauces, y Carlos Joaquín Figueroa, de Cutral Co.

Cuando se le consultó por el partido anterior de Cervi, señaló: “Desde la Ley Bases, nos acompañó sin pedir nada a cambio ni negociar. Eso muestra un compromiso con las ideas de la libertad. Da igual si vienen del radicalismo, del PRO o de otro espacio. Lo importante es hacia dónde quieren ir”.

Respecto al Gobierno provincial, reconoció tener un “buen diálogo”, aunque enfatizó: “Queremos que la gente acompañe la lista de la Libertad Avanza porque es la única lista que garantiza que las ideas del presidente Milei se cumplan a nivel nacional”.

Beneficios económicos y rol de Neuquén

Consultada sobre si había ataques hacia la provincia, Márquez respondió: “Para defender Neuquén, alguien lo tiene que atacar. Hoy no es el caso”.

Resaltó además que las medidas económicas de Milei beneficiaron al sector energético: “Los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) nos ubican entre las provincias con mejor posición. Sin Vaca Muerta, no se habría podido avanzar como se hizo”.