Portazo, denuncias y memes: cómo el PRO puso en jaque a La Libertad Avanza en Río Negro

El meme de Juan Martín no fue un simple chiste. Fue una declaración política cargada de ironía y verdad cruda: arriba, el dirigente del PRO aplaudiendo la “motosierra” de Milei; abajo, rechazando bolsas con polvo blanco que aluden a drogas. Un mensaje claro: sí a las políticas económicas del libertarismo, no a ciertos personajes que, según Martín, quieren colarse en las listas con prontuario en lugar de propuestas. Todo tiene una destinataria: Lorena Vilalverde, la diputada libertaria elegida por Karina Milei para encabezar el tramo de senadores de LLA.

Y cuando se mira detrás del meme, aparece un entramado que no sorprende a quienes conocen la política rionegrina. Las acusaciones sobre la diputada libertaria Villaverde no son nuevas: el preronista Martín Soria la denunció en el Congreso por vínculos con un empresario narco, su ex pareja, y por aparecer en causas de narcotráfico en la Justicia estadounidense. Pero no termina ahí: la empresaria también está en el ojo de la tormenta por el embargo de 50 millones de pesos en una causa judicial en su contra vender terrenos en un loteo de Las Grutas sin autorización municipal, mientras era concejal y aspiraba a ser intendenta. Si obtenía ese cargo, los obstáculos legales para su emprendimiento inmobiliario, habrían desaparecido.

A todo esto se suma la sombra de Julián Goinhex, oscuro y estrecho colaborador de Villaverde, conocido en Río Negro por el pago de sobreprecios en la visita de Cristina Fernández a Bariloche y por manejar, sin ningún tipo de rendición, abultados presupuestos en dólares en varias ediciones de la Fiesta Nacional de la Manzana en las intendencias de Carlos Soria. No son simples rumores: son hechos que dejan entrever un entramado de poder y negocios poco claros, que Juan Martín decidió visibilizar con su portazo y su meme.

¿Fue ingenuidad o cálculo político? Martín insistió en que la ruptura se debió a la candidatura de Villaverde, y que él creía que no encabezaría la lista de senadores de LLA. Lo cierto es que todo el mundo sabía que así sería, como también las acusaciones contra la empresaria y su asesor. Las promesas incumplidas del núcleo duro de Milei y la exposición pública de la actual diputada dejaron al PRO en una posición incómoda: dar el portazo o legitimar una lista que, a todas luces, contradecía su discurso.

En este escenario, la ruptura tiene un efecto colateral interesante: le sirve al gobernador Alberto Weretilneck. Con la división de la oposición, las chances de que la lista de Juntos Defendemos Río Negro aumentan, mientras que la fractura del frente Macri-Milei deja a la derecha rionegrina en plena confusión y sin liderazgo claro. Al que hay que sumarle una tercera opción, la de Ariel Rivero y Primero Río Negro.

Repercusiones nacionales: un portazo que no pasó desapercibido

Lo que parecía un conflicto local en Río Negro se convirtió en noticia a nivel nacional. Desde La Nación hasta Pagina/12 y La Política Online, todos remarcan que esta fue la primera fractura abierta entre Macri y Milei, un golpe simbólico que muestra las tensiones internas de la coalición opositora que fagocitó al Pro. La intervención de Karina Milei para imponer a Villaverde como candidata y relegar al partido amarillo no pasó inadvertida: exhibe el poder del núcleo duro de LLA y deja al descubierto la fragilidad de las promesas políticas que se hacen “cara a cara” en las negociaciones.

La publicación de Martín en Intagram, más allá del humor, se volvió un mensaje de alcance nacional: denuncia pública, advertencia política y símbolo de que la derecha rionegrina está dividida. Si antes Río Negro era solo un tablero provincial, hoy es un espejo de cómo se mueve la estrategia de Milei y cómo cualquier ruptura puede tener efecto dominó en otras provincias.

El meme, los negocios turbios, las denuncias y las promesas incumplidas muestran que la política ya no se juega solo en oficinas y sesiones de la legislatura: se juega en redes, tribunales y agendas nacionales. Y Juan Martín lo entendió: sí a la motosierra, no a la ingenuidad ni a los aliados con historial oscuro. En octubre se verá el resultado.