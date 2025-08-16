Cuáles son los sorprendentes motivos por los que Marixa Balli se va de LAM

El pasado 15 de agosto, Ángel de Brito dejó sin palabras a las “angelitas” y a la audiencia de LAM al anunciar que ese sería el último programa de Marixa Balli como parte del panel. La noticia generó sorpresa y un fuerte impacto en el ciclo de América TV, ya que nadie esperaba una despedida tan repentina.

La cantante y empresaria, visiblemente emocionada, tomó la palabra después de que el conductor revelara la primicia. Con lágrimas en los ojos, confesó que la decisión no había sido fácil, pero que estaba convencida de que era el momento de dar un paso al costado. “Tengo muchos cambios en mi cabeza y necesito enfocarme en otra etapa de mi vida”, expresó con voz quebrada.

Marixa Balli explicó que la determinación surgió a partir de sus nuevos proyectos personales, especialmente la apertura de un nuevo local de su marca de indumentaria Xurama. Según contó, puso toda su energía en este emprendimiento y eso le demanda un nivel de compromiso y esfuerzo que la llevó a replantearse sus prioridades. “Estoy agotada, pero feliz”, aseguró, dejando en claro que se trataba de una decisión tomada desde la gratitud y no desde el conflicto.

El clima en el estudio se tornó sumamente emotivo. Sus compañeras, sorprendidas por la noticia, se acercaron a abrazarla y a mostrarle su apoyo en ese momento. En especial Yanina Latorre, quien conoce a Marixa Balli desde la adolescencia, fue una de las más conmovidas y la acompañó con gestos de afecto frente al aplauso cerrado del público presente.

Ángel de Brito también se tomó un instante para destacar el paso de Marixa Balli por el programa, resaltando su autenticidad, su frescura y la capacidad de generar empatía con los televidentes. “La vamos a extrañar mucho, fue un lujo tenerla”, señaló, reconociendo el aporte que hizo durante su tiempo en el ciclo.

Lejos de querer dejar preocupación entre sus seguidores, Marixa Balli cerró su despedida con un mensaje claro: “Estoy muy bien y me voy feliz”. De esa manera, dejó en evidencia que su salida no responde a problemas internos, sino a una necesidad personal de crecimiento y cambio.

La decisión de Marixa Balli refleja el peso de las nuevas etapas en la vida profesional y personal de las figuras mediáticas. En su caso, eligió priorizar su faceta empresarial sin dejar de lado el cariño por el público y por el equipo de LAM.

Con este adiós, Marixa Balli marca el cierre de un ciclo en la televisión, pero al mismo tiempo abre la puerta a nuevos desafíos que la tendrán como protagonista en un terreno que la apasiona: la moda.