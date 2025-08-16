En un partido marcado por el arbitraje de Luis Lobo Medina, Huracán derrotó como local a Argentinos Juniors 1 a 0 por la 5ª fecha de la zona A en el Clausura 2025, duelo que finalizó con 10 amonestados entre los dos equipos y un par de expulsados en el visitante.

Federico Fattori vio la roja a los 37 minutos, correctamente por parte del juez que vio el codazo del mediocampista de Argentinos en la disputa de una pelota que parecía intrascendente en la mitad de la cancha.

Dos de los grandes protagonistas del Apertura pasado no pueden volver al camino de la regularidad que mostraron en el primer semestre. El Bicho sigue fiel al juego colectivo que impulsa su entrenador Nicolás Diez, pero carece de eficacia. El Globo transita el proceso de reconstrucción en mitad de cancha, un clásico para Frank Kudelka en cada inicio de campeonato.

Lobo Medina tuvo mucho trabajo en un cruce que prometió muchísimo y quedó marcado por las interrupciones y protestas, sobre todo desde los bancos de suplentes que no vienen contribuyendo mucho en los últimos partidos del fútbol argentino.

A falta de 9 minutos para cumplir el tiempo reglamentario, Francisco Álvarez vio la segunda amonestación en el Bicho. Con dos hombres de menos, a los de la Paternal se les hizo imposible y Agustín Urzi encontró el gol, conectando un centro enviado desde la derecha por el segundo palo, tocando suave de zurda para el 1 a 0 final.

Minutos antes de la segunda expulsión, el arquero suplente Gonzalo Siri también fue echado desde el banco.

Formaciones

Huracán: Hernán Galídnez; Hernán De la Fuente, Hugo Nervo, Nicolás Goitea, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Facundo Walter; Lautaro Mora, Leonardo Gil, Rodrigo Cabral; Erik Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Tomás Molina, Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.