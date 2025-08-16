¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 17 de Agosto, Neuquén, Argentina
Peligro al volante

Conducía borracho y chocó en Centenario: tenía 2,32 g/l de alcohol

Un hombre de 43 años impactó su camioneta contra un poste en la esquina de Lago Traful y Salta.

Por Nicolás Alvarez
Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 17:19
El conductor resultó ileso. Foto: Centenario Digital

Alrededor de las 10.30 del sábado, en el barrio Villa Obrera de Centenario, una camioneta chocó contra un poste de tendido eléctrico. El impacto fue en la intersección de Avenida Lago Traful y calle Salta.

El choque provocó la destrucción del frente del vehículo, una Toyota Rav, y daños en el eje. Pese a la magnitud del mismo, el conductor, un hombre de 43 años con domicilio en la provincia de Santa Cruz, no sufrió lesiones.

Al llegar, efectivos de la Dirección de Tránsito de Villa Obrera entrevistaron a quien conducía la camioneta y realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un valor de 2,32 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante la infracción, le fue aplicada una multa.

