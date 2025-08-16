Conducía borracho y chocó en Centenario: tenía 2,32 g/l de alcohol

Alrededor de las 10.30 del sábado, en el barrio Villa Obrera de Centenario, una camioneta chocó contra un poste de tendido eléctrico. El impacto fue en la intersección de Avenida Lago Traful y calle Salta.

El choque provocó la destrucción del frente del vehículo, una Toyota Rav, y daños en el eje. Pese a la magnitud del mismo, el conductor, un hombre de 43 años con domicilio en la provincia de Santa Cruz, no sufrió lesiones.

Al llegar, efectivos de la Dirección de Tránsito de Villa Obrera entrevistaron a quien conducía la camioneta y realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un valor de 2,32 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante la infracción, le fue aplicada una multa.