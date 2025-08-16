¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 17 de Agosto, Neuquén, Argentina
GUERRA DESATADA

Artaza: “Los choferes de Uber deberían ser multados por $2.500.000”

El concejal de Fuerza Libertaria asegura que hay que para evitar enfrentamientos, "tendrían que hacer controles y reglamentar rápido”

Por Vanesa Miyar
Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 17:10
La aplicación de Uber está funcionando en Neuquén pese a no estar reglamentada

El malestar de los taxistas ante la llegada de Uber sigue en aumento. Es que aunque el funcionamiento de la plataforma aún no está reglamentado los autos están circulando sin restricción, y el jueves se vivió un episodio de violencia extrema cuando un taxista destruyó el auto y golpeó al conductor de un móvil de esta empresa en la puerta del aeropuerto “Juan Domingo Perón”.

“Los choferes de Uber deberían ser multados por $2.500.000 por circular sin reglamentación. Eso se fijó en la ordenanza que ya está aprobada. Es el área de transporte del municipio la que debería salir a realizar controles” aseguró el concejal José Luis Artaza, de Fuerza Libertaria, en diálogo con AM550

Además consideró que “para evitar enfrentamientos el Ejecutivo tendría que reglamentar rápido. Tiene un plazo límite que vence en noviembre, pero la situación amerita actuar con celeridad”.

En relación a las multas se explayó sobre el contenido de la normativa aprobada. “Prevé  dos tipos de sanciones, una multa monetaria que ahora rondará los $5.000.000 para la firma (en este caso Uber) por trabajar sin registrarse y sin pagar el canon o la licencia comercial. Y en el caso de los choferes, la multa de $2.500.000 y la retención del vehículo” recordó.

“Esas cifras varían porque se calculan en base al precio del combustible. Las multas para las empresas infractoras deberán equivaler a 10.000 módulos de ese insumo, y las de  los conductores a $8.000” finalizó el edil.

Mirá la nota completa:

 

