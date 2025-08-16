Artaza: “Los choferes de Uber deberían ser multados por $2.500.000”

El malestar de los taxistas ante la llegada de Uber sigue en aumento. Es que aunque el funcionamiento de la plataforma aún no está reglamentado los autos están circulando sin restricción, y el jueves se vivió un episodio de violencia extrema cuando un taxista destruyó el auto y golpeó al conductor de un móvil de esta empresa en la puerta del aeropuerto “Juan Domingo Perón”.

“Los choferes de Uber deberían ser multados por $2.500.000 por circular sin reglamentación. Eso se fijó en la ordenanza que ya está aprobada. Es el área de transporte del municipio la que debería salir a realizar controles” aseguró el concejal José Luis Artaza, de Fuerza Libertaria, en diálogo con AM550

Además consideró que “para evitar enfrentamientos el Ejecutivo tendría que reglamentar rápido. Tiene un plazo límite que vence en noviembre, pero la situación amerita actuar con celeridad”.

En relación a las multas se explayó sobre el contenido de la normativa aprobada. “Prevé dos tipos de sanciones, una multa monetaria que ahora rondará los $5.000.000 para la firma (en este caso Uber) por trabajar sin registrarse y sin pagar el canon o la licencia comercial. Y en el caso de los choferes, la multa de $2.500.000 y la retención del vehículo” recordó.

“Esas cifras varían porque se calculan en base al precio del combustible. Las multas para las empresas infractoras deberán equivaler a 10.000 módulos de ese insumo, y las de los conductores a $8.000” finalizó el edil.

