Arrondo aseguró que el ENARD aumentó su presupuesto

Tras las duras opiniones emitidas por el entrenador de esgrima Lucas Saucedo, pareja de la principal esgrimista argentina, Belén Pérez Maurice, acerca de recuperar el impuesto del 1% a la telefonía celular destinado a financiar al deporte argentino, la Secretaría de Deportes recordó hoy que el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) aumentó este año el presupuesto para el área y las becas de los atletas.

El organismo que dirige Inés Arrondo, puntualizó que el aumento de la partida para el deporte argentino pasó de 1.225 millones de pesos a 3.923 millones (+189%) en 2022, al tiempo que los incentivos a atletas y entrenadores se incrementaron en un 109%.



"En referencia a la preparación de las y los deportistas de representación nacional, es importante mencionar que todo el plan anual de trabajo planificado en conjunto entre las federaciones nacionales y el Enard está cumpliéndose en su totalidad. Todas las giras preparatorias y competencias de cada seleccionado, solicitadas por las federaciones deportivas, están siendo abarcadas", aclaró la Secretaría en un comunicado.



El mensaje gubernamental se relaciona con las declaraciones de Saucedo, después del desempeño del seleccionado en la esgrima. Argentina terminó en el quinto puesto con 7 medallas (1 oro, 3 platas y 3 bronces), por debajo de Colombia, Brasil, Chile y Venezuela.



"En los Juegos Odesur ganamos muchísimas medallas. Esta vez, por diferentes factores no se pudo hacer. Uno de los factores es que nos siguen robando la plata del 1%", disparó Saucedo, entrenador y pareja de la principal esgrimista argentina, Belén Pérez Maurice.



"El autofinanciamiento del Enard no se cumple por ley. Si no se cumple la ley, ¿qué es? Un robo. Y lo digo yo: Lucas Saucedo, maestro de esgrima. Entonces, les pido a los dirigentes que cumplan la ley y le devuelvan el 1% a ellos, a mí, porque el 1% es de todos ellos, para seguir generando más Paretos (por Paula Pareto, judoca campeona olímpica 2016), más Leones. Es la única manera", cuestionó.



El reclamo de Saucedo estuvo dirigido a recuperar el impuesto del 1% a la telefonía celular destinado a financiar al deporte argentino desde que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la creación del Enard en 2009.



Esa herramienta funcionó hasta 2017 cuando el presidente Mauricio Macri derogó el artículo 39 de la Ley 26.573 y dispuso que el dinero para los deportistas saliera directamente del Tesoro Nacional. Además, en enero de 2019, la Secretaría de Deportes bajó su rango al de Agencia Nacional por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).



"El artículo 39 de la Ley del Enard, que le otorgaba un financiamiento directo del 1% de la telefonía celular, fue derogado en diciembre del 2017 por el gobierno de Mauricio Macri", recapituló el comunicado emitido hoy la Secretaría dirigida por Arrondo.



"Los demás países crecen y nosotros nos vamos quedando atrás. El Enard hace milagros con lo poco que tiene. Estoy re caliente con ese tema. No puede ser que una esgrimista de la talla de Belén gane lo que gana, que es menos que la canasta básica", criticó Saucedo desde Asunción