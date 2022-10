El polémico ranking británico sobre el mejor del mundo

La revista británica Four Four Two armó un ranking con los 100 mejores jugadores de todos los tiempos, generó polémica en la elección de los cinco mejores. Messi por encima de Maradona, una explicación polémica sobre Diego, y CR7 sacó del podio a Pelé.

Según la revista británica, Lionel Messi es el mejor jugador de la historia. En la previa del mundial de Qatar, la revista futbolera Four Four Two lo puso por encima de Diego Armando Maradona, poniendo en el medio sus records, y la era que marcó durante los últimos 20 años. “Una cosa es llegar a la cima y otra muy distinta permanecer allí” resaltando además su evolución "El dribleador se ha convertido en un creador de juego maduro que ahora dicta el juego mientras sigue demostrando ser decisivo en el último tercio. Messi, ahora en sus 30, nunca ha estado mejor equilibrado".

Por otro lado está la polémica definición de por qué Maradona es segundo, dejando en evidencia los excesos del astro, quien les marcó el Gol de siglo, y la “mano de Dios” en México 86: “…Ambos han vivido vidas más estables (Ronaldo y Pelé) que el ex adicto a la cocaína con sobrepeso que ocupa el segundo lugar en esta lista, cuya relación con el fútbol se volvió cada vez más tensa a medida que su carrera continuaba. Si has visto a Diego Maradona con una pelota de fútbol en los pies, lo entenderás".

El podio lo completa Cristiano Ronaldo, a quien enumeran su condición física, y culminan con un “Como goleador, es lo más completo que se puede imaginar. La historia puede considerarlo desafortunado por haber compartido la misma era que Lionel Messi, pero muchos se sentirán inspirados por sus logros”.

Los diez mejores, según los británicos, lo completan: 4to Pelé, 5to Zinedine Zidane, 6to Johan Cruyff, 7mo George Best, 8vo Franz Beckenbauer, 9no Ferenc Puskas, y 10mo Ronaldo Nazario. El resto de los argentinos: 12: Alfredo Di Stéfano; 58 Daniel Pasarella; 71 Omar Sívori; 96 Javier Zanetti; 99: Mario Kempes.