El “Pacto de Lima” que dejó a Chile sin mundial en el 2018

El recordado partido de las eliminatorias entre Perú y Colombia sigue generando polémicas en el mundo futbolero. Esta vez un periodista peruano confesó más detalles sobre el polémico “Pacto de Lima” en el que supuestamente ambas selecciones acordaron empatar para dejar a Chile sin mundial.

La historia de ese partido trascendental para la clasificación revela que en los minutos finales, los peruanos y cafeteros igualaban a un gol mientras que Chile caía goleado frente a Brasil por 3-0. Estos resultados clasificaban a las dos selecciones que se enfrentaban en Lima y dejaban por fuera a los bicampeones de América.

En dicho momento, el delantero Radamel Falcao se le acercó al volante Renato Tapia para proponerle, supuestamente, un pacto de no agresión y así, los dos combinados irían a la próxima cita planetaria y dejarían a Chile sin Rusia 2018.

El periodista peruano Erick Osores, que estaba presente en aquel cotejo, se confesó en el programa "Fútbol en América" donde dio a conocer que se ocultaron imágenes del conocido 'Pacto de Lima' para no perjudicar a Perú.

“Voy a confesar algo. Esa vez Perú jugó empate con Colombia 1-1 y nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía que es periodismo, pero dijimos 'miramos para otro lado' y no pusimos las imágenes"

Erick Osores explicó que no se arrepiente de la decisión que tomaron, aunque no fue éticamente profesional. Pero él junto a sus compañeros estaban seguros que si mostraban la imagen Perú no iría al mundial: “En ese momento dijimos 'metemos esta imagen, lo agarran los chilenos, se van al TAS y nos quedamos sin Mundial'.”