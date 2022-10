Los desgarradores relatos de los jugadores de Gimnasia

El fútbol argentino otra vez está de luto tras los graves incidentes que ocurrieron en la noche de ayer en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata durante el partido frente a Boca por la fecha 23 de la Liga Profesional. Las imágenes de lo vivido se replican en el mundo entero, donde el caos y el accionar policial dejaron a una víctima fatal.

Una escena escalofriante se veía en la televisión tras la desesperación de los hinchas del Lobo que intentaban salir de la cancha tras la invasión del gas lacrimógeno que afectaba la respiración. Misma desesperación que sintieron los jugadores dirigidos por Gorosito que salieron corriendo en busca de sus familiares.

Soldano, el delantero de Gimnasia, y ex Boca, describió en su relato como el miedo lo invadió al saber que su esposa embarazada y su hermana estaban en la platea:

“Me habrá llevado media hora o 45 minutos, encontrarlos, fueron los más largos de mi vida. Uno a medida que iba buscando también veía la desesperación de la gente, que la estaba pasando realmente muy mal. Me trepé a una platea, no sé por dónde salí. Después salí a la cancha, hasta que los encontré y ahí fue un alivio enorme”. Relató en ESPN.

El jugador también contó cómo su papa, que es doctor, fue uno de los que comenzó a atender a la gente en la cancha tras la ausencia de ambulancia y personal médico:

“mi papá se puso a atender gente en la platea porque no había ambulancias ni nada. Se puso a atender gente en la platea hasta que le dije por favor que se vaya adentro, que priorice a mi señora. Estaba mi hermana con su hija de cuatro meses también”.

Leandro Morales fue otro de los tantos jugadores que vivió un momento de pánico con su familia en la cancha. El deportista expresó con mucha angustia como temió por la vida de su hijo de dos años:

"No entendíamos nada. Tengo un nene de 2 años y no podía respirar. Lo llevé al vestuario y me quebré"