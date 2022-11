“El Mundial lo ganan los equipos inteligentes”

La cuenta regresiva ya comenzó y la Selección Argentina completo su plantel ayer para comenzar a entrenar con todos los jugadores y pensar en un once para el ultimo amisto de mañana frente a Emiratos Árabes Unidos. Con mucho entusiasmo, al igual que cada uno de los hinchas argentinos, el sueño mundialista ya comienza para la Selección.

Lionel Scaloni fiel a su estilo se aseguro de dejar claro que los mundiales son muy difíciles y que no promete salir campeón, pero si decirle a la gente “que vamos a dejar todo durante este Mundial”. Tambien aseguro que el capitán este enchufado y con muchas ganas de que arranque el primer partido:

“Messi está con muchas ganas de disfrutar el Mundial y muy contento de estar con sus compañeros".

También se refirió a la situación de los “tocados” del plantel, haciendo alusión a una de las sorpresas de la lista Paulo Dybala, asegurando que lo llevaran de apoco pero que el jugador se encuentra bien. Mientras que comunicó las situaciones de Nico González, Huevo Acuña y Cuti Romero:

"González preferimos que no entrene, pero no tiene problemas, estará disponible. Acuña arrastra un golpe en el gemelo, lo evaluaremos en el entrenamiento. El Cuti está bastante bien, pero también deberemos evaluarlo hoy. Insisto, no arriesgaremos para que no haya problemas a futuro".

Una de las preguntas mas importantes era saber como funcionara la mitad de cancha con la dura perdida de Lo Celso, aunque no dijo nombres confesos que "En el equipo no tenemos un jugador similar a la baja de Gio es sensible".

La selección enfrentará mañana a las 12.30hs a Emiratos Árabes Unidos en un amistoso donde Scaloni aseguro que habrá un equipo que este completo desde lo físico y no piensa arriesgar nada.