La nutria Taiyo amenaza ser la nueva figura del Mundial

No es Messi, no es Neymar y no es Cristiano Ronaldo, la nueva estrella del Mundial de Qatar 2022 es la nutria Taiyo, quien predijo que el seleccionado japonés le ganaría a la poderosa Alemania. El animalito en cuestión ya es furor en redes sociales.

La pequeña nutria del Maxell Aqua Park de Shingawa, un acuario de Tokio, se robó todo el protagonismo de la jornada y amenaza con convertirse en la nueva estrella del Mundial después de haber depositado una pelota en un vaso con la bandera de Japón, tras dejar vacíos los otros dos: uno con una bandera alemana y otro con la palabra "empate".

Lo cierto es que su predicción terminó siendo la correcta, ya que la selección de Japón le dio un cachetazo al combinado alemán y sorprendió a todos con un triunfo histórico por 2-1 en el debut por el Grupo E.

Taiyo no fue el único animal que intentó jugar a adivinar resultados del Mundial. Un loro llamado Olivia hizo lo propio en el Nasu Animal Kingdom pero no tuvo éxito, ya que ante la opción de una bandera alemana, una bandera japonesa y otra con empate, eligió la alemana. Olivia no es un animal desconocido en la jerga “timbera” nipona ya que en 2014 adivinó todos los resultados del combinado japonés.