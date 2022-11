El PSG de Messi se enfrenta al Bayer

Ya se conocen los cruces de octavos de final de la Champions con dos platos fuertes que sobresalen sobre los demás: Bayern Munich vs PSG y Real Madrid vs Liverpool. Con varios argentinos repartidos, los mano a mano comenzarán en febrero y como siempre pasa en el fútbol, las sorpresas se pueden dar.



La UEFA realizó el sorteo con los equipos clasificados en 2 bombos, quedando los primeros y segundos clasificados de los grupos en distintos bolilleros. Vale recordar que, para los octavos de final, no se pueden cruzar equipos del mismo país o clubes que ya se hayan enfrentado en la fase de grupos.

Los cruces quedaron de la siguiente forma: RB Leipzig vs. Manchester City; Brujas vs. Benfica; Liverpool vs. Real Madrid; Milan vs. Tottenham; Eintracht Frankfurt vs. Napoli; Borussia Dortmund vs. Chelsea; Bayern Munich. vs Paris Saint Germain (PSG).



En estos octavos quedaron diez argentinos en diferentes equipos. Lionel Messi con el PSG enfrentará a Bayern Munich; el Manchester City de Julián Álvarez hará lo propio ante RB Leipzig de Alemania; el Inter de Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Valentín Carboni jugará contra Porto; el Benfica de Nicolás Otamendi y Enzo Fernández se medirán frente a Brujas; Cristian ‘Cuti’ Romero, con Tottenham, jugará contra Milan; mientras que el único duelo entre argentinos estará en Eintracht Frankfurt - Napoli, donde se verán las caras Lucas Alario y Giovanni Simeone, lo que asegura, cuanto menos, un argentino en cuartos de final.



Los encuentros de ida de los octavos de final de la Champions serán el 14, 15, 21 y 22 de febrero de 2023, mientras que los partidos de vuelta se jugarán el 7, 8, 14 y 15 de marzo. Los equipos que hayan quedado primeros en sus grupos en la primera fase contarán con la ventaja de cerrar las llaves en condición de local.