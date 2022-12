Los números que Qatar evita mostrar en pleno Mundial

Los organizadores del Mundial de Qatar 2022 destinaron una inversión millonaria en infraestructura y logística con la esperanza de recaudar una exorbitante suma de dinero, como consecuencia del evento futbolístico más importante del mundo.

Marketing Registrado estimó que el Gobierno qatarí invirtió más de u$s 220 millones para llevar a cabo la Copa del Mundo en ese país de medio oriente. ¿Qué hay detrás de la inversión en Doha?

Con una inversión de u$s 220 millones, Qatar se convirtió en el Mundial más caro de la historia. Una cifra exorbitante si se comparan con las ediciones anteriores. Por ejemplo, en el Mundial de Brasil 2014 se destinó u$s 15 millones y en Rusia 2018 u$s 11 millones.

Mas de u$s 50 millones se utilizó en la construcción y remodelación de estadios. En total, son ocho los espacios que dispuso el país para celebrar el evento futbolístico. Seis de ellos son completamente nuevos y los otros dos fueron remodelados encima de infraestructuras antiguas.

Sin embargo, gran parte de la inversión se destinó al complejo Lusail City. Este se encuentra a 16 kilómetros del centro de la ciudad y cuenta con hoteles, campos de golf, atracciones, tiendas y propuestas gastronómicas.

Otro factor a tener en cuenta es la millonaria cantidad de dinero que ofrece el evento mundial al país ganador. El premio será de u$s 42 millones. En el Mundial de Brasil 2014, la selección alemana recibió u$s 35 millones y en Rusia 2018, Francia obtuvo u$s 38 millones.

El presupuesto fijado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para el evento fue de u$S 1.690 millones. Gran parte de la inversión está destinada a gastos operativos como la gestión de entradas, seguros, servicios de arbitraje y medios de comunicación, entre otros. La Copa del Mundo es una fuente de desarrollo económico potencial. La entidad proyecta una ganancia récord de u$s 6.5 millones. El Mundial de Rusia 2018 obtuvo ingresos de u$s 5,3 millones y el Mundial de Brasil 2014 u$s 4,8 millones. Por otro lado, el Gobierno qatarí tiene como objetivo recaudar u$s 17 millones