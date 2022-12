Escandalosa denuncia de racismo en Italia por un regalo

El jugador del Benetton Treviso, Cherif Traoré, divulgó un repudiable hecho racista que vivió por parte de sus propios compañeros en la institución italiana. El jugador de origen guineano participó del Papá Noel secreto, modalidad que se utiliza en distintos equipos de trabajo para darle un regalo a un compañero laboral sin que la otra persona sepa quién fue. “Un momento en el que puedes darte el lujo de dar obsequios anónimos a tus acompañantes, incluso obsequios mordaces e irónicos”, comenzó la extensa carta de Traoré en su cuenta personal de Instagram.

A continuación, narró el terrible momento que vivió ante la indiferencia de sus compañeros: “Ayer, cuando me tocó a mí, encontré un plátano dentro de mi regalo. Un plátano podrido, dentro de una bolsa mojada. Además de que considero ofensivo el gesto, lo que más me dolió es ver reír a la mayoría de mis compañeros presentes. Como si todo fuera normal”.

Este tipo de acciones emparentan a esa persona con un “mono” debido a su color de piel en unos gestos que sobrepasan las barreras de cualquier deporte. Un episodio similar sufrió el futbolista brasileño Dani Alves en 2014 cuando le arrojaron un plátano desde una de las tribunas del estadio de La Cerámica jugando para Barcelona ante Villarreal.

“Estoy acostumbrado, o mejor dicho, me he tenido que acostumbrar, a tener que poner cara de valiente cada vez que escucho chistes racistas para tratar de no hacerme enemigos de todos modos. Aunque ayer fue diferente”, se explayó el rugbier que dio más detalles de cómo lo afectó psicológicamente este suceso: “No he dormido en toda la noche”. La publicación estuvo acompañada de una imagen con fondo negro. El hombre de 28 años explicó cuál fue la razón que provocó la divulgación de esta historia: “En este amigo invisible había jóvenes de distintos orígenes. Decidí no callarme esta vez para asegurarme de que incidentes como este no vuelvan a ocurrir y que otras personas no se encuentren en mi situación en el futuro”.

Horas después de ese descargo, incluyó su firma en esta foto para realizar otro posteo que dio cuenta de los mensajes recibidos: “Estoy agradecido por mi club, mi equipo y todos los que me han mostrado su solidaridad”. Y se mostró dispuesto a aceptar las disculpas del compañero que haya hecho este regalo: “Quiero perdonar; no significa olvidar la historia, ni ser pasivo frente a lo que pasó, pero quiero mantener la cabeza en alto sin peso sobre el corazón”.

La repercusión que generaron sus palabras también motivó la respuesta de la institución a la par del último posteo de su jugador: “Cuántas veces sucede ofender o cometer un error contra un miembro de la familia, lamentablemente muchas. Bueno amigos, esta vez sucedió dentro de la nuestra. Ahora lo que importa es haber entendido el error y disculparse. Somos una familia y como tal saldremos adelante, juntos, siempre”.

Luego de este incidente, el Benetton Treviso convocó a la plantilla al centro deportivo que posee en una reunión que contó con el presidente, Amerino Zatta, junto al Director General, Antonio Pavanello. Los compañeros se disculparon por lo sucedido y Traoré cerró el tema: “La reunión de esta tarde ha sido una oportunidad para discutir y comprender que lo que hizo mi compañero durante el intercambio de regalos de Navidad fue puramente fruto de la idiotez y nada más. Agradecí y acepté sus disculpas y las de todo el equipo. Estoy contento con el gesto y estoy seguro de que lo ocurrido hará aún más fuerte al grupo”.

Este club está dentro de la Federación Italiana de Rugby y participa en la United Rugby Championship, liga que agrupa a equipos de ese país, Irlanda, Escocia, Gales y Sudáfrica. En la actualidad, marcha en la 12° ubicación con 19 puntos, producto de cuatro victorias y cinco derrotas, y está a 24 unidades del puntero Leinster Rugby.