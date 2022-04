La cocaína golpea duro al rugby francés

En estos últimos días, un nuevo caso de doping positivo en el principal torneo de rugby league (una variante del deporte con equipos de 13 jugadores) reavivó el debate sobre el consumo de cocaína en el rugby galo. Un informe de L'Equipe, en el que prestaron testimonio varios jugadores del Top 14, el campeonato francés por excelencia, destapó la olla y dejó en evidencia el abuso de dicha sustancia en entre los deportistas de élite en aquel país.

El último caso público mencionado anteriormente fue el de James Maloney, ex figura del rugby australiano que dio positivo en una prueba de antidopaje en el club de Francia Lezignan después de un partido contra el Carcassone en el Elite One Championship el 27 de febrero. Según se supo, en la muestra que le tomaron se hallaron restos de un metabolito de cocaína. Esta semana, la dirigencia de la institución que representaba decidió rescindirle el contrato.

“Deseo que cualquier hombre promedio sea un deportista profesional algún día, gane mucho dinero y esté bajo presión de la mañana a la noche. Es complicado vivir al día. Nadie puede entenderlo hasta que lo ha vivido, jugado y sido aplaudido por miles de personas. Cuando tienes que comer bien toda la vida, entrenar, hacer todo lo que te digan, estar al 800% de la mañana a la noche, los siete días de la semana, en algún momento tienes que salir, divertirte, relajar la presión. Algunos caminan, otros se drogan. Lo mismo cuando te encuentras en la grada y no juegas: esa adrenalina la encuentras con la cocaína”, es uno de los testimonios anónimos que el extenso informe del medio francés publicó.

Es que, según lo que L´Equipe sacó a la luz, tanto lo de Maloney como otros casos no son aislados, sino que “la cocaína se ha vuelto un lugar común” en el mundo de la ovalada, así como reconoció otro rugbier que eligió preservar su identidad para evitar posibles sanciones. “Cuando empecé, algunas personas fumaban su pequeño cigarrillo de cannabis. Eso fue reemplazado por la cocaína”, comentó, mientras que otro de los deportistas entrevistados se sinceró: “Tomé un poco de coca, ¿y qué? No tengo nada que ocultar. No es nada excepcional. Todo el mundo lo consume en el medio. Los jugadores del Top 14 actualmente activos están tomando”.

Asimismo, Bernard Dusfour, quien se desempeñó entre 2012 y 2021 como presidente de la Comisión Médica de la Ligue Nationale de Rugby (LNR), el organismo rector del Top 14 y del Rugby Pro D2, la segunda división de este deporte en Francia., aseguró: "Hace tiempo que esto sucede, desde que el rugby se hizo profesional”. Mientras que Christian Bagate, quien está a cargo de la lucha contra el dopaje en la Federación Francesa de Rugby (FFR), manifestó con gran liviandad los motivos por los cuales eligen este tipo de droga: “La cocaína solo permanece en la orina un máximo de 48 horas. Los jugadores lo toman al inicio de la semana. Ya no hay rastros de drogas en los días de partido. Tampoco hemos tenido ningún caso de control positivo por cocaína en competición, aunque sabemos muy bien que los jugadores la toman. Incluso sería cada vez más probable”.

Como si fuese poco, un controlador de la Agencia Francesa para la Lucha contra el Dopaje (AFLD) reveló en dicho informe que antes hacían los controles previos al comienzo de los encuentros, pero tuvieron que modificar esa estrategia ya que varios rugbiers consumían en los descansos y ahora también realizan los controles en los entretiempos. "Quienes lo consumen no están locos, tienen cuidado cuando lo toman. Están esperando que termine el juego”, detalló.

No obstante, vale aclarar que el consumo y abuso de cocaína no sólo entra en escena en el marco profesional, sino que también en el amateur. “En algunos rincones de Francia, después de un partido, está la fiesta de la cocaína”, se sinceró otro jugador que forma parte de la Pro D2, la segunda división.