Murió un cipoleño mientras jugaba al fútbol

El popular y convocante Torneo Don Pedro que se juega desde hace varias décadas en Cipolletti, reservado al fútbol amateur de la región, tuvo su tercera muerte en lo que va del 2022.

En la mañana del domingo, Gerardo “Pulga” Vázquez del equipo Sporting, en la categoría +50 años A, sufrió un infarto mientras era parte de un partido de su divisional que se estaba disputando en el predio de La Amistad con motivo de la disputa de la fecha número 18 que se desdobló entre sábado y domingo.

Vázquez relacionado con el deporte de la ciudad rionegrina, vinculado al boxeo, se desplomó en el terreno de juego producto de un paro cardíaco, pese que la ambulancia llegó en forma rápida al lugar y lo trasladó al Hospital más cercano a las canchas donde se jugaba el certamen, falleció minutos después tras ingresar al centro sanitario.

Gerardo “Pulga” Vázquez

Sporting -equipo donde jugaba Vázquez- enfrentaba a Los Muchachos FC desde las 11 en el club ubicado al norte de la ciudad, cuando el jugador amateur sufrió un fuerte dolor en el pecho y se desplomó en el terreno de juego, por ese motivo fue trasladado. El diagnóstico determinó que encontró la muerte producto de un infarto.

Sus compañeros de equipo fueron quienes confirmaron la noticia, y no de la organización del Torneo, que suma la tercera muerte en este certamen ya que en octubre había padecido la desaparición física de Julio “Chavo” Gómez de 43 años (equipo M Job) por circunstancias similares y en abril del cincosaltense Matías “Tete” Becher, 40 años (Hipocampos), tras recibir un golpe en su cabeza .A ello hay que sumar, dos muertes en las últimas semanas en el fútbol de "amigos", ambas en Neuquén, una en el Club Rincón de Campo en la capital y la restante en unas canchas particulares en Centenario a la vera de la ruta que une la Colonia con Cinco Saltos.

Desde Don Pedro se jactan de ser el certamen amateur, más convocante de Sudamérica, y desde la organización han informado que toman parte del mismo casi 8.000 jugadores.

Se reabrió la polémica en cuantos los controles que se realizan para esta clase de competencia. Jugadores que no entrenan, que tienen sus profesiones ajenas al fútbol y que los fines de semana "van a despuntar" el vicio. ¿Son estrictos los controles médicos que se llevan a cabo?. ¿Se prioriza el dinero que ingresa por cada equipo participante, antes que la salud de los participantes?. En la zona cinco muertes en 7 meses, más algunos otros que han sufrido problemas, pero que por suerte no llegaron a la muerte. Será tiempo de poner controles y que varios se dejen de hacer los distraídos, para no tener que lamentar más casos fatales en un futuro no muy lejano.