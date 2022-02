Cipolletti sigue sumando bajas: Trecco al Nacional

En plena pretemporada de preparación de cara a lo que será el próximo Federal A de fútbol, que iniciará a fines de marzo, Cipolletti sigue sumando bajas importantes: Nicolás Trecco jugará en Chaco For Ever y así será el noveno jugador que abandona la institución en este mercado de pases.

Si bien el delantero y goleador había firmado la continuidad en el albinegro, decidió continuar su carrera en el club que ascendió en el último torneo Federal A y que jugará en la segunda categoría a partir de esta temporada. La oferta fue muy tentadora para un jugador fundamental en el esquema del ex DT, Gustavo Raggio y del actual, Germán Alecha.

El jugador publicó un texto de despedida y le dedica sus palabras a todos los hinchas de Cipolletti: “A mis compañeros, dirigentes, cuerpo técnico y toda la gente que trabaja para el Club Cipolletti siempre tendré palabras de agradecimiento y mis mayores deseos para todos”.

Trecco vestirá nuevamente una camiseta con los mismos colores, justamente en el equipo que eliminó a Cipolletti por penales en cuartos de final del último torneo.

La baja de Trecco significa otro golpe duro para los dirigidos por Germán Alecha que deberán fortalecerse en base al plantel que aún permanece en el club, los refuerzos que llegaron y la gran cantidad de juveniles que ya están haciendo la pretemporada con el equipo profesional.

LAS BAJAS DE CIPOLLETTI:

El primero fue el joven Lucas Calderón, elegido por Sportivo Las Parejas de Gustavo Raggio para conformar el nuevo plantel. El segundo y quizás la baja más importante, el goleador del equipo y del torneo, Juan Pablo Zárate, que partió hacia Villa Dálmine y jugará Primera Nacional. Será uno de los rivales que tendrá Nico Trecco junto a su Chaco For Ever. Luego llegó la baja de Matías Carrera, que emigró hacia Chile para jugar en Deportes Iquique. A esto, se sumaron las partidas de Damián Jara, Leandro Wagner y ahora Juan Martín Amieva a Sansinena de General Cerri. El neuquino Ceferino Arregui atajará en otro club a partir de esta temporada y fue otro de los que abandonó la institución. Por último, el volante Lucas Mellado, otro referente del plantel, voló hacia Venezuela para jugar con la camiseta de Monagas y compartirá equipo con otro ex Cipolletti, Nicolás Caprio.

EL MENSAJE COMPLETO DE TRECCO: