Cipolletti y la ilusión de hacer historia frente a Vélez

El martes no será un día más para Cipolletti. El “Capataz de la Patagonia” volverá a enfrentar a un equipo de primera división por los 32avos de la Copa Argentina e intentará hacer historia. Las ilusiones de hacerle frente a un campeón del mundo son grandísimas, pese a su jerarquía. Los dirigidos por Germán Alecha mantienen la cautela, pese al flojo presente de Vélez.

Será la cuarta vez que el Albinegro se mida con un equipo de la principal categoría en este certamen. En 2017 perdió con San Lorenzo por penales, en 2018 venció a Arsenal también desde los doce pasos y este año cayó 1 a 0 con Colón de Santa Fe.

El duelo frente a Vélez ya tiene todo confirmado: será el próximo martes 1 de marzo a las 19.10 en el Néstor Díaz Pérez, también llamada “La Fortaleza” de Lanús y será transmisión de AM 550 La Primera. El árbitro será el sanjuanino Emanuel Ejarque, que estará acompañado por los asistentes Mariano Rossetti y Marcelo Errante. Mientras que, el cuarto árbitro será Ramiro López.

En una conferencia de prensa realizada este viernes, Cipolletti presentó a su plantel para el partido de Copa Argentina y para el Federal A. Estuvieron el presidente del club Pedro Gutiérrez, el dirigente Ignacio Pierucci, el entrenador Germán Alecha, el preparador físico Mariano Figueroa y los jugadores Manuel Berra, Facundo Crespo y Brian Meza.

Además, se presentó la indumentaria oficial que se utilizará el martes en el duelo frente a los de Liniers. Se tratan de modelos exclusivos y limitados, tanto la camiseta titular blanca y negra con un diseño especial y la de arquero, que utilizará Facundo Crespo y tiene colores rosados y blancos.

El DT confirmó que ya tiene el once para el duelo contra Vélez y si bien no lo hizo oficial, sería la formación que viene trabajando en las últimas semanas y que afrontó los duelos amistosos frente a Independiente y Maronese. Alecha avisó que Cipolletti no se retiró del mercado de pases, aunque sí manifestó que, a partir de ahora, incorporarán solo jugadores regionales.

Además se presentaron las nuevas cajas de utilerías, para la felicidad de histórico “Miguelón” Carrasco. Las mismas presentan un diseño especial con imágenes de jugadores y equipos históricos del club.

El historial entre Cipolletti y Vélez

El historial entre ambos conjuntos se remonta a la década del 70. Vélez se impuso en el Nacional 1973 por 2-0 en Río Negro. En 1975, Cipolletti ganó de local y empataron en Buenos Aires. Por lo tanto, el historial está igualado.

Se pone en marcha la venta de entradas

Las entradas para los hinchas de Cipolletti se venderán HOY a partir de las 10 hasta las 18 en la boletería de la calle O’Higgins, en La Visera de Cemento. Las mismas tendrán un costo de $1.500 (generales) y $3.000, las plateas, solo EN EFECTIVO. La boletería del club será el único lugar del país donde se van a vender entradas para los hinchas de Cipo. Cabe destacar que NO se venderán tickets en Buenos Aires.