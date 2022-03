Schwartzman avanza en Indian Wells

Si hay algo que caracteriza a Diego Schwartzman (14°) es la garra y la fuerza mental para pelear los partidos hasta el final. Puede que el tenis no aparezca y que sufra en varios pasajes del encuentro. Sin embargo, siempre da un poco más. Y es por eso que hace varios años es top20. En este caso, sufrió bastante, pero terminó venciendo a Emil Ruusuvuori (70°) por 5-7, 6-3 y 6-3 en 2h42m.

El argentino atravesó diferentes vaivenes a lo largo del partido. En el primer set llegó a sacar 5-4, pero perdió tres games al hilo y, por consiguiente, vio en primera persona cómo se le escurrió el parcial. Luego, mejoró considerablemente en la segunda manga. Y uno de los factores que lo ayudó a crecer en su confianza fue el constante apoyo del público local. Desde entonces, los errores no forzados pasaron a ser tiros ganadores.

No obstante, se quedó molesto con su prestación al saque, dado que metió siete dobles faltas y no pudo conectar ni un solo ace. "No puede ser que pierda un partido por no saber sacar", dijo en el inicio del tercer set. Su próximo rival será el siempre difícil John Isner (23°), de irregularidad actualidad, que esta tarde clavó 21 aces para superar a Sam Querrey por 7-6(6) y 7-6(2).

Por otra parte, Facundo Bagnis (82°) cayó frente al sudafricano Lloyd Harris (32°) por 6-3, 4-6 y 6-3 en casi dos horas de juego. El zurdo santafesino demostró su capacidad para jugar en pistas rápidas, aunque no le alcanzó para seguir avanzando en el torneo. Si bien saldrá del top100, se va con buenas sensaciones para el resto de la gira (Challenger de Phoenix y Masters 1000 de Miami) y para lo que sigue en la temporada.

La sorpresa de la jornada fue la derrota de Felix Auger Aliassime (9°) frente a Botic Van De Zandschulp (47°) por 7-6(4), 6-7(4) y 6-3. En tanto hoy estos serán los partidos destacado del día: Daniil Medvedev (1°) vs. Gael Monfils (28°) Rafael Nadal (4°) vs. Daniel Evans (29°) y Stefanos Tsitsipas (5°) vs. Jenson Brooksby (43°), todos por los octavos de final.