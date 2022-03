Con sufrimiento, el Depo batió a Cente en Roca

Tan sufrido como valioso. Así fue el trabajoso triunfo que logró Deportivo Roca ante la Asociación Deportiva Centenario por 68-67 en el cierre de la primera rueda de la división Patagonia de la Liga Federal.

El lanzamiento de dos puntos de Thomas Guychaleo no quiso entrar, el “naranja” se aferró al rebote y a un importante 68-67 (parcial 39-36) que se festejó y mucho en la noche del martes en el polideportivo Gimena Padin. Con esta victoria, el equipo dirigido por Sebastián García quedó con registro 4-4, mientras que los de “La Colonia” tienen un récord 1-6.



Por el lado del ganador, la gran figura fue Agustín Sánchez (21 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias). También sobresalió Facundo Troncoso (16 unidades, 5 rebotes y 3 robos), clave en la levantada local en el cuarto final. En Centenario, lo mejor estuvo en la tarea de Matías Arias (21 puntos y 7 rebotes) más el aporte de Thomas Guychaleo (17) y la conducción de David Oviedo (9 puntos y 9 asistencias).



El inicio tuvo a la visita, el equipo dirigido por Gustavo Oviedo, haciendo la primera diferencia con su defensa y efectividad. A los 2:30 se puso 6-0 y a los 5 quedó arriba 12-5 con el buen arranque de Arias (9 en el cuarto) y Franco Navarro (6). Sin embargo, el “naranja” comenzó a levantar, Sánchez estuvo imparable en el poste bajo (11 de sus 21 puntos los anotó el primer cuarto) y Centenario se llevó el parcial por apenas un triple: 22-19.



En el segundo parcial, el Depo aumentó la intensidad defensiva y comenzó a controlar mejor a un rival que ya no tuvo la claridad de los primeros diez minutos. Torres y García Barros entraron bien, pero Troncoso (8 puntos) fue el líder en ofensiva. A 24 segundos del cierre, un triple del ayuda base selló el parcial 39-36.



En el tercer cuarto, la visita sumó juego interno con el ingreso de Paolo Casale (llegó para jugar el complemento), pero Roca arrancó mejor. Con defensa y corriendo, el “naranja” disfrutó de su mejor momento y a los 4 minutos sacó la máxima ventaja de la noche (48-38) y el partido pareció inclinarse del todo a favor del dueño de casa.



No fue así. El Depo se pasó de revoluciones, cometió varios errores, se quedó sin gol, pero en especial, se cargó de faltas. Cabré y Sánchez quedaron con cuatro y Coronado fue expulsado luego de la segunda intencional. Con mucho por delante, todo se complicó para el “naranja”. Y Centenario sacó provecho. Arias volvió a gravitar en el goleo, Casale en la lucha en los tableros y Oviedo aportó su experiencia. En los últimos 6 minutos, la visita metió un parcial 16-2 y entró al cuarto final ganando 54-50.



El “naranja” no dejó de luchar, pero vivió momentos muy complicados. Con garra, el Depo siguió cerca, pero los neuquinos sacaron cinco de ventaja a 4 minutos del final con dos “bombazos” de tres de Guychaleo. Allí llegó el punto de inflexión. Roca fue defensa y defensa y con Troncoso, Sánchez y García Barros (10 puntos en la noche) fue a dar vuelta la historia.



A un minuto del final, Troncoso puso las cosas 66-64, pero Oviedo respondió con triple para devolverle la ventaja a Centenario (67-66). A 23 segundos, Sánchez metió el doble del 68-67 para el “naranja” y el “poli” explotó. La definición llegó en la comentada última jugada. Roca apostó a defender, Centenario la cuidó hasta casi el final, el tiro de Guychaleo no entró y todos los “naranjas” se abrazaron a un rebote que valió un tan sufrido como festejado triunfo.

Fuente: Prensa Deportivo Roca