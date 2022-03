Ashleigh Barty, número uno del mundo, anunció su retiro

El mundo del tenis está conmovido debido a que la australiana Ashleigh Barty anunció su retiro, a los 25 años y cuando se encontraba nada menos que en el número uno del ranking WTA. La reciente ganadora del Abierto de Australia, anunció que se retira de la actividad por intermedio de un video que subió a su cuenta de Instagram.

"Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí al anunciar mi retiro del tenis", expresó Barty, quien además del último Australian Open también se coronó en Roland Garros 2019 y conquistó Wimbledon 2021.

"Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotada. Estoy muy feliz y siento este momento en mi corazón. Es hora de cumplir nuevos sueños. Estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada", manifestó la australiana, quien anunció que dará una conferencia de prensa este jueves.

El posteo de Ashleigh Barty en el que anunció que deja el tenis

"Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí, ya que anuncio mi retiro del tenis. No estaba seguro de cómo compartir esta noticia con ustedes, así que le pedí a mi buena amiga @caseydellacqua que me ayudara. Estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino, siempre estaré agradecido por los recuerdos de por vida que creamos juntos".

El antecedente de Ashleigh Barty: cuando cambió el tenis por el cricket

No es la primera vez que Barty decide retirarse del tenis, debido a que ya había puesto una pausa en 2014. La australiana había ganado Wimbledon 2011 en Junior cuando tenía 15 años y ya perfilaba una exitosa carrera, pero unos años después decidió colgar la raqueta.

Barty cambió el deporte pero se mantuvo en una superficie que dominaba como el césped para jugar al cricket, en la Women’s Big Bash League, con las Brisbane Heat. No le duró mucho: en 2016 volvió a jugar al tenis.

La vuelta al tenis y a la cima del mundo

Después de un par de años alejada del tenis, Barty volvió a agarrar la raqueta y regresó al circuito para ganar 15 títulos en individuales y 12 en dobles, y llegar al número uno del mundo.

Tres de esos 15 títulos en singles fueron de Grand Slam y en diferentes superficies debido a que se impuso en Roland Garros (2019), Wimbledon (2021) y Australia (2022), mientras que en Estados Unidos también ganó pero en dobles junto a Coco Vandeweghe en 2018.

Barty, además, logró colgarse una medalla en los Juegos Olímpicos debido a que se quedó con la de bronce en Tokyo 2020 en pareja con John Peers.

El prolongado reinado de Barty en el tenis femenino

El 24 de junio de 2019, la autraliana Barty consiguió llegar al número uno del mundo y lidera el ranking WTA durante 114 semanas consecutivas, que fue la cuarta racha más extensa por detrás de Steffi Graf (186 semanas), Serena Williams (186) y Martina Navratilova (156).