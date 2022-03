Pérfora volvió a la victoria y sueña

Duelo de necesitados en la capital neuquina. Independiente buscaba ganar para prenderse en el lota de punta y Pérfora llegaba con la ambición de dejar atrás la dura racha de cuatro derrotas consecutivas.

El partido tuvo largos lapsos de paridad durante la noche de viernes en La Caldera. El primer cuarto fue el segmento del partido con mayor goleo. Los dos arrancaron con la mano caliente, otorgando también ventajas en defensa. Dentro de esa paridad, prevaleció Independiente, de la mano de Andrés Duval, que aportó 8 puntos, y de los triples convertidos por Veronesi, Levrino y Villanueva. Lucas Nieto lideraba a Pérfora, con 6 puntos, y a él se sumó el aporte triplero de Valentín Navarrete. 25-22 para Independiente luego de los 10 primeros minutos de juego.

En el segundo parcial, volvió a prevalecer Independiente, y lo hizo de la mano de Pablo Almendra, quien anotó 15 puntos en esos diez minutos. El número 7 local golpeó tres veces desde la tercera dimensión y se cargó su equipo al hombro. Por su parte, Pérfora se mantuvo en partido por el buen trabajo de Nicolás Ruiz, quien anotó 10 puntos en ese tramo del partido (dos triples). Independiente, además de la irrupción estelar de Almendra, sumó el aporte de Levrino y Lodoski en el lanzamiento externo y se fue en ventaja al descanso largo: 48-42 tras el 23-20 del segundo cuarto.

Si en el primer tiempo prevaleció Independiente, la segunda parte del juego fue para Pérfora. Fue clave la aparición de Julián Fedele, autor de 9 puntos en el tercer cuarto. Independiente tuvo su parcial menos efectivo, y Pérfora aprovechó para licuar la diferencia. Tramo de 22-16 para la visita y partido igualado en 64 al ingresar al segmento decisivo.

En el cierre, Julián Fedele mantuvo el ritmo anotador del tercer cuarto. Anotó 8 puntos más y contó con el acompañamiento de Nicolás Ruiz, la figura de Pérfora con 23 puntos. Con Almendra con algunas molestias físicas, a Independiente no le alcanzó con el trabajo de Duval. El escolta local, que no anotaba desde el primer cuarto, aportó 7 puntos que no le alcanzaron al equipo local para equiparar el dominio visitante.

Pérfora marcó diferencias en el tramo decisivo (25-17) y de esa manera se recuperó luego de cuatro derrotas consecutivas. Independiente, que venía de dos victorias en fila, resignó su invicto como local y quedó con récord negativo (6-7).

El “Verde” de Fernando Claris cortó la racha adversa y junto a Petrolero y Biguá se sumó al lote de los tres equipos que acumulan 10 victorias. Pérfora está de vuelta y la zona alta de la tabla arde. El básquet de la región, agradecido.

Síntesis:

Independiente: Nieva, Veronesi 11, Almendra 26, Duval 15, Lodosky 8 (FI), Villanueva 13, Levrino 6, Uranga 2, Isolabella, Montero, Gómez Weiss. DT: Remolina

Pérfora: Farías 7, Lavezzari 6, Bazzetti 7, Ruíz 23, Nieto 19 (FI), Fedele 20, Reyero 2, Navarrete 3, Macrini, Barrera 2, Arrebillaga. DT: Fernando Claris

Parciales: 25-22, 48-42 y 64-64

Árbitros: Patricia Vivanco y Cristian Carrasco

Cancha: Independiente